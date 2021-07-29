УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

Поборемся за бронзу: первая ракетка Украины сенсационно уступила в полуфинале Олимпиады

29 июля 2021, 15:20

Сделать еще один камбэк на турнире Свитолине оказалось не под силу.

Свитолина
Свитолина поборется за бронзу / Reuters

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в финал олимпийского теннисного турнира среди женщин. В поединке 1/2 финала украинка проиграла чешке Маркете Вондрушовой, которая идет в мировом рейтинге 42-я.

Теперь наша теннисистка будет сражаться в поединке за бронзовую медаль Олимпиады против Елены Рыбакиной из Казахстана, которая ранее уступила швейцарке Белинде Бенчич (6:7 (2), 6:4, 3:6).

Отметим, что Свитолина четыре раза играла против Вондрушовой, выиграв у чешки три поединка. За исключением последнего в сентябре 2020 году в Риме – тогда Маркета победила Элину в двух сетах. В Токио Вондрушовий удалось нанести Свитолиной второе подряд поражение в личных встречах.

Ранее мы писали, что Свитолина установила историческое достижение на Олимпийских играх-2020 в Токио. Дебютный выход 26-летней уроженки Одессы в полуфинал личного олимпийского турнира стал лучшим результатом Украины за всю историю проведения Игр. До этого ни один теннисист или теннисистка из Украины на Олимпиадах не доходили до 1/2 финала в одиночном разряде.

Медали Украины на Олимпиаде-2020

  • Украинская спортсменка Дарья Белодед выборола первую медаль для нашей сборной на летних Олимпийских играх. Украинка завоевала "бронзу" в соревнованиях по дзюдо.
  • Украинский спортсмен Игорь Рейзлин в поединке за третье место на Олимпиаде в Токио в мужском фехтовании одержал победу над итальянцем Андреа Сантарелли. Это вторая "бронза" Украины на Олимпиаде в Токио.
  • Украинские спортсмены заработали третью медаль на летних Олимпийских играх-2020. Пара стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук получили бронзу по стрельбе из пневматического пистолета с 10-ти метров.
  • Украинский пловец Михаил Романчук завоевал четвертую медаль для Украины на Олимпийских играх-2020 в Токио. Спортсмен выборол "бронзу" в плавании на 800 метров вольным стилем среди мужчин.
Олимпийские игры Олимпиада-2020 Элина Свитолина
Сейчас вы просматриваете новость «Поборемся за бронзу: первая ракетка Украины сенсационно уступила в полуфинале Олимпиады». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самые модные летние брюки женские 2021, в которых можно бесконечно гулять даже в жаруСамые модные летние брюки женские 2021, в которых можно бесконечно гулять даже в жару Кравчуку стало хуже: экс-президент не может самостоятельно дышать - СМИКравчуку стало хуже: экс-президент не может самостоятельно дышать - СМИ Любовный гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа: флирт, романтика и любовные авантюрыЛюбовный гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа: флирт, романтика и любовные авантюры От жары до резкого похолодания: в сентябре врежет "дубак", синоптик назвал датыОт жары до резкого похолодания: в сентябре врежет "дубак", синоптик назвал даты Третий срок АваковаТретий срок Авакова

Последние новости

15:31

В Слуге народа пояснили слова Арахамии о разговоре Зеленского с Байденом на повышенных тонах

15:23

Рак щитовидной железы: назван главный предупреждающий признак болезни Видео

15:20

Поборемся за бронзу: первая ракетка Украины сенсационно уступила в полуфинале Олимпиады Видео

15:17

"Большая стройка" Зеленского начинает в 2022 году масштабное обновление областных больниц

15:05

Любимчик фортуны и баловень судьбы: что сулит Стрельцу гороскоп на август 2021

Реклама
14:53

Надел футболку с гербом России и пошел на работу: в супермаркете Киева случился резонансный инцидент Видео

14:52

Украинцам взвинтили цены на газ: кому придется раскошелиться с 1 августа Видео

14:43

Лариса Ницой со вкусом пристыдила группу Green Grey за омерзительный скандал

14:23

"После украинцев чистит": на Буковине турист-немец постоянно убирает на пляже мусор

13:55

Netflix обяжет актеров вакцинироваться от коронавируса

13:55

Польза кофеина для здоровья: против какого смертельного заболевания борется кофе Видео

13:53

"Поиск понимания" с Путиным и война в Украине: в ЕС призвали к переговорам с Россией Видео

13:49

Умер в свой день рождения: поход к стоматологу закончился для винничанина трагедией Видео

13:48

Убийство 6-летней девочки на Харьковщине: подросток сознался в страшном преступлении

13:43

В Минздраве припугнули украинцев введением QR-кодов на проход в публичные места

13:26

Стало известно состояние Боба Оденкерка после сердечного приступа

13:03

Что делать при ДТП в Украине: алгоритм действий в случае аварии

12:55

Разжарит по максимуму: украинцев предупредили об аномальном пекле в августе Видео

12:41

В Минздраве назвали условие для отмены масочного режима в Украине Видео

12:39

День Ильи 2021: дата, традиции и запреты праздника

Реклама
12:36

В Киеве взорвалась самодельная бомба в почтомате "Новой почты". Потом взрыв случился в Одессе

12:33

Мы показали, что Украина может делать трансплантации, — Оксана Дмитриева

12:32

"Медовый, как рассвет": Настя Каменских показала упругий бюст в шикарном ракурсе

12:31

"Вам всем капец": в Киеве "шишка" из ГФС угодила в скандал с пьянкой за рулем Видео

12:30

Минздрав объявил об "угрожающей тенденции" COVID-19 в Киеве, Харьковской и Луганской областях Видео

11:58

В Польше автобус с детьми не разминулся с грузовиком: много пострадавших Видео

11:48

Прогорит, но воодушевится: что сулит гороскоп на август 2021 Скорпиону

11:43

Кубраков об историческом событии Большой стройки: вантовый мост соединил Хортицу и левый берег Запорожья

11:36

"Welcome to Ukraine": в Борисполе пограничник сдал копам россиянина, предложившего ему взятку Видео

11:33

Отцепили 9 вагонов: на поезде Интерсити Киев – Херсон вспыхнул пожар

11:29

Жестокое убийство 6-летней Мирославы Третьяк на Харьковщине: все подробности

11:11

Анна Богдан неожиданно разразилась обвинениями в лицемерии Юли Зайки

10:43

"Исконно русский город": в Харькове разгорелся новый языковой скандал

10:33

"Шантажировали бы весь мир": Арахамия назвал отказ от ядерного оружия в Украине ошибкой Видео

10:29

Бил щенков о землю и вешал: что известно о 13-летнем подозреваемом в убийстве 6-летней Мирославы

10:26

Цена на газ в Европе бьет новые рекорды: Украина призвала ЕС нанести удар по Газпрому

10:00

Круиз по джунглям 2021 - рецензия и обзор нового шедевра со "Скалой" Видео

09:54

На Харьковщине пропала 6-летняя девочка: ребенка нашли мертвым

09:36

Эффективность COVID-вакцины от Pfizer снижается до 84% через полгода – исследование Видео

09:15

Заготовка на осень: почему Зеленский массово увольняет силовиков

Реклама
09:08

Синоптик объявил штормовое предупреждение: почти всю Украину накроют грозы Видео

08:56

Поддержка оборонной мощи Украины и космос: Зеленский и Байден подпишут в США три документа Видео

08:21

Коронавирус в Украине ускорился: подскочило число больных и жертв за сутки

08:14

Пагубное влияние Путина и атака на Украину: в Сенате США поставили ультиматум Белому дому из-за СП-2 Видео

08:00

"Езжай к Лукашенко, которому ты ж**у облизываешь": Шкиряк и Шевченко устроили скандал в прямом эфире Видео

07:45

Зеленский еще не закончил чистку силовиков мнение

07:12

Еще одна медаль Украины на Олимпиаде-2020: пловец Михаил Романчук выборол "бронзу" Видео

07:12

Гороскоп на август 2021 для Весов: что в этом месяце нельзя делать представителям знака

06:49

Миссия МВФ в сентябре приедет в Украину

06:49

Мифы о диете: 5 ложных представлений о питании Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять