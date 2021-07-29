Поборемся за бронзу: первая ракетка Украины сенсационно уступила в полуфинале Олимпиады

Сделать еще один камбэк на турнире Свитолине оказалось не под силу.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в финал олимпийского теннисного турнира среди женщин. В поединке 1/2 финала украинка проиграла чешке Маркете Вондрушовой, которая идет в мировом рейтинге 42-я.
Теперь наша теннисистка будет сражаться в поединке за бронзовую медаль Олимпиады против Елены Рыбакиной из Казахстана, которая ранее уступила швейцарке Белинде Бенчич (6:7 (2), 6:4, 3:6).
Отметим, что Свитолина четыре раза играла против Вондрушовой, выиграв у чешки три поединка. За исключением последнего в сентябре 2020 году в Риме – тогда Маркета победила Элину в двух сетах. В Токио Вондрушовий удалось нанести Свитолиной второе подряд поражение в личных встречах.
Ранее мы писали, что Свитолина установила историческое достижение на Олимпийских играх-2020 в Токио. Дебютный выход 26-летней уроженки Одессы в полуфинал личного олимпийского турнира стал лучшим результатом Украины за всю историю проведения Игр. До этого ни один теннисист или теннисистка из Украины на Олимпиадах не доходили до 1/2 финала в одиночном разряде.
Медали Украины на Олимпиаде-2020
- Украинская спортсменка Дарья Белодед выборола первую медаль для нашей сборной на летних Олимпийских играх. Украинка завоевала "бронзу" в соревнованиях по дзюдо.
- Украинский спортсмен Игорь Рейзлин в поединке за третье место на Олимпиаде в Токио в мужском фехтовании одержал победу над итальянцем Андреа Сантарелли. Это вторая "бронза" Украины на Олимпиаде в Токио.
- Украинские спортсмены заработали третью медаль на летних Олимпийских играх-2020. Пара стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук получили бронзу по стрельбе из пневматического пистолета с 10-ти метров.
- Украинский пловец Михаил Романчук завоевал четвертую медаль для Украины на Олимпийских играх-2020 в Токио. Спортсмен выборол "бронзу" в плавании на 800 метров вольным стилем среди мужчин.