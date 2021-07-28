Впервые в истории: Свитолина пробилась в полуфинал Олимпиады-2020

Украинская теннисистка Элина Свитолина одолела итальянку Камилу Джорджи в 1/4 финала и прошла в полуфинал на летних Олимпийских играх-2020.
Украинская теннисистка Элина Свитолина прошла в полуфинал на летних Олимпийских играх-2020, которые проходят в Токио.
Украинка одолела итальянку Камилу Джорджи в 1/4 финала, сообщает сайт Большого тенниса Украины.
Свитолина выполнила по 2 брейка в каждом сете и проиграла по гейму на своей подаче (вела 5-1 в первой партии и 4-1 во второй).
В активе Элины Свитолиной 6 эйсов, 3 двойные ошибки, 13 виннеров и 27 невынужденных ошибок, 4 реализованных брейкпоинта из 11.
На счету Камилы Джорджи 1 эйс, 4 двойные ошибки, 19 виннеров и 36 невынужденных ошибок, 2 реализованных брейкпоинта из 2.
Отметим, Элина Свитолина впервые в истории попадет в полуфинал на Олимпийских играх.
В полуфинале Свитолина сыграет с победительницей матча Паула Бадоса (Испания, WTA 29) - Маркета Вондроушова (Чехия, WTA 42).
Медали Украины на Олимпиаде-2020
- Украинская спортсменка Дарья Белодед выборола первую медаль для нашей сборной на летних Олимпийских играх. Украинка завоевала "бронзу" в соревнованиях по дзюдо.
- Украинский спортсмен Игорь Рейзлин в поединке за третье место на Олимпиаде в Токио в мужском фехтовании одержал победу над итальянцем Андреа Сантарелли. Это вторая "бронза" Украины на Олимпиаде в Токио.
- Украинские спортсмены заработали третью медаль на летних Олимпийских играх-2020. Пара стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук получили бронзу по стрельбе из пневматического пистолета с 10-ти метров.
- Украинец Павел Коростылев показал хороший результат по пулевой стрельбе из пистолета на 10 метров среди мужчин, но выбыл из соревнований в шаге от медали. Он оказался на четвертом месте в общем зачете.