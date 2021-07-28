Впервые в истории: Свитолина пробилась в полуфинал Олимпиады-2020

Элина Свитолина впервые выступит в 1/2 финала олимпийского турнира / Фото Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина прошла в полуфинал на летних Олимпийских играх-2020, которые проходят в Токио.

Украинка одолела итальянку Камилу Джорджи в 1/4 финала, сообщает сайт Большого тенниса Украины.

Свитолина выполнила по 2 брейка в каждом сете и проиграла по гейму на своей подаче (вела 5-1 в первой партии и 4-1 во второй).

В активе Элины Свитолиной 6 эйсов, 3 двойные ошибки, 13 виннеров и 27 невынужденных ошибок, 4 реализованных брейкпоинта из 11.

На счету Камилы Джорджи 1 эйс, 4 двойные ошибки, 19 виннеров и 36 невынужденных ошибок, 2 реализованных брейкпоинта из 2.

Отметим, Элина Свитолина впервые в истории попадет в полуфинал на Олимпийских играх.

В полуфинале Свитолина сыграет с победительницей матча Паула Бадоса (Испания, WTA 29) - Маркета Вондроушова (Чехия, WTA 42).

Медали Украины на Олимпиаде-2020