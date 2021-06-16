Криштиану Роналду и падение акций "Кока Колы": что случилось на самом деле

Роналду против Кока Кола / Униан

Во вторник вечером зарубежные, а затем и отечественные СМИ всколыхнула новость о поведении капитана сборной Португалии Криштиану Роналду на пресс-конференции перед игрой с Венгрией, когда он отодвинул от себя бутылки с Coca-Cola, отметив, что нужно пить воду.

К вечеру того же дня это видео стало вирусным. И в этот же день Coca-Cola потеряла $4 млрд капитализации. Казалось бы, ответ очевидный. Роналду обвалил акции "Колы", а все фанаты спортсмена последуют его примеру, сделав выбор в пользу полезных напитков.

Но порой, казалось бы, очевидные вещи оказываются просто случайным совпадением. По словам маркетолога Тамары Дзюбы в эксклюзивном комментарии для Главред, среди спортсменов или актеров, которые являются лицом брендов нет тренда на массовые отказы, тем более – публичные. "Скорее, это единичные случаи и компании, которые пострадали, теперь должны заняться внутренним расследованием. И оставлять последствия этого так просто нельзя", – поведала Тамара.

По утверждению нашего гостя, абсолютно точно посчитать убытки практически невозможно – для кого-то, особенно для поклонников Роналду, его поведение станет побуждением к действию и они могут начать вести себя так же, как сказал футболист. Но для большинства этот жест ничего не означает.

Такое публичное поведение может сказать о многом – возможно, дело в конфликтах из-за контрактов, но вполне возможно это было и его личное решение или просьба конкурентов – Тамара Дзюба, маркетолог.

Вот и все. В итоге – чисто техническое событие. Вряд ли подобные действия стоит расценивать как черный пиар. Наоборот, это громкий жест. Объяснение этого стоит искать как в поведении фирм – например, невыполнении ими неких обязательств.

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Напомним, ранее Криштиану Роналду стал абсолютным рекордсменом социальной сети Instagram, поскольку первым достиг отметки в 250 миллионов подписчиков.

Аккаунт 35-летнего форварда является вторым самым популярным в Instagram после официальной страницы самой социальной сети, у которой 382 млн подписчиков.