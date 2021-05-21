Круче Роналду: полузащитник сборной Украины стал игроком месяца в Италии

Руслан Малиновский / ФК Аталанта

Атакующий полузащитник Аталанты из Бергамо и сборной Украины Руслан Малиновский признан лучшим футболистом мая в итальянской Серии А-2020/21.

Как сообщается на официальном сайте турнира, вручение награды украинскому футболисту состоится в воскресенье, 23 мая, перед поединком заключительного тура Серии А между Аталантой и Миланом.

Отметим, что 28-летний украинец в этом месяце провел за бергамасков четыре поединка в рамках чемпионата Италии, в которых он забил два гола и отдал три результативные передачи.

В сезоне 2020/2021 Малиновский провел в футболке бергамасков 42 поединка во всех турнирах, в которых ему удалось забить 10 голов и отдать 12 результативных передач.

/ legaseriea.it

Напомним, в конце 2020 года Малиновский впервые вернулся в стартовый состав своей команды после положительного теста на коронавирус, который у него выявили во время ноябрьского перерыва на матчи сборных.