Макгрегор - Порье: дата боя, где смотреть и кто фаворит

Макгрегор - Порье - пока что самый громкий бой 2021 года

Конор Макгрегор, который уже неоднократно объявлял об окончании карьеры, снова возвращается в октагон.

На этот раз Макгрегор бой после долгого перерыва проведет с Дастином Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби. С оппонентом он уже встречался в 2014 году и одержал победу нокаутом.

Последний раз ирландец выходил в октагон больше года назад - 18 января 2020 на UFC 246 он техническим нокаутом победил Дональда Серроне и с тех пор не раз заявлял, что его цель – бой-реванш против Хабиба Нурмагомедова. Однако сам дагестанец после победы над Джастином Гетжи объявил о завершении карьеры и пока ничего не говорит о том, что он намерен возобновить выступления.

Последним соперником Порье был Дэн Хукер – в июне прошлого года Дастин победил единогласным решением судей.

Ирландский боец-шоумен давно стал главным ньюзмейкером смешанных единоборств и самым прибыльным для UFC бойцом. Поэтому к схватке Макгрегор – Порье будет приковано особое внимание. Все билеты на бой давно проданы. Кроме того, как сообщил сам Конор, после UFC 257 у Нурмагомедова организация может забрать чемпионский пояс, после чего титул станет вакантным.

В то же время президент UFC Дэйна Уайт признался, что реванш Хабиба с Конором имеет смысл.

"В идеальном мире, если Конор победит Дастина Порье, я хотел бы увидеть его реванш с Хабибом. Конор сейчас в хорошей форме. Он готов к бою в любом виде спорта, но я хочу, чтобы он сосредоточился на работе в UFC. В этом году он может попытаться завоевать титул в бою с Хабибом Нурмагомедовым или оспорить с кем-то вакантный титул, если Хабиб уйдет. Бой по правилам бокса с любым из спортсменов всегда будет доступен. Сейчас Конор – лучший в мире ММА, настало его время. Его годы уходят, поэтому все хотят посмотреть, как он выступит в этом году. Если он хочет подраться с кем-то из боксеров, то пускай сделает это в следующем году", – сказал Уайт.

В октябре 2018-го Нурмагомедов победил Конора досрочно сдачей в 4 раунде.

Макгрегор - Порье - дата боя

Конор Макгрегор и Дастин Порье проведут бой в ночь с субботы 23 января на воскресенье 24 января.

Начало турнира запланировано на 01:30 по киевскому времени и 02:30 по московскому времени.

Выступление основного карда ориентировочно начнется в 05:00, а главный бой турнира – в 07:00 по киевскому времени.

Макгрегор - Порье - где смотреть

В прямом эфире турнир покажут ESPN и UFC TV.

В Украине бои можно посмотреть на Setanta Sports.

В России трансляция боя Макгрегор – Порье будет осуществлять РЕН ТВ, а также видеосервисы Wink и more.tv. На РЕН ТВ прямой эфир начнётся в 06:40 по московскому времени и зрители смогут увидеть три боя в прямом эфире + ещё один в записи.

Бой Макгрегор - Порье - прогноз

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян считает, что реванш будет более конкурентным, чем первый бой.

"Предыстория этих бойцов огромная, большой прогресс произошел у обоих. Надеюсь на зрелищный бой, чтобы он прошел как можно больше раундов. Думаю, что бой завершится досрочно. Один из этих ребят победит досрочно. Ориентировочно – 3-4 раунд", – сказал Ян.

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко заявил, что для него фаворит – Макгрегор.

"Считаю Дастина Порье очень удобным и выгодным соперником для Конора. Порье уже проигрывал один раз, и в первом их противостоянии, я считаю, он вообще себя не проявил – Конор очень легко выиграл. Матчмейкеры UFC, думаю, не просто так устроили именно этот бой. Макгрегор станет победителем", – заявил Шлеменко.