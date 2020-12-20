Марадону намерены эксгумировать и поместить в мавзолей

Марадону могут эксгумировать и поместить в мавзолей / Фото Reuters

В Аргентине заговорили о намерении эксгумировать и поместить в специально построенный мавзолей тело бывшего футболиста и тренера сборной Аргентины Диего Марадоны.

Как сообщает издание The Sun, за несколько недель до смерти Марадона оставил письмо своему адвокату Матиасу Морле, в котором указал весьма необычную просьбу. В частности, тренер выразил желание "отдать дань уважения Владимиру Ленину".

"После долгих раздумий я хотел бы высказать желание, чтобы после моей смерти мое тело было забальзамировано и выставлено в окружении моих трофеев, личных и памятных вещей", — привёл слова Марадоны адвокат.

Правозащитник добавил, что планируется строительство мавзолея, который в будущем массово смогли бы посещать фанаты легенды мирового футбола.

"Предложение серьезное и конкретное, но в конечном итоге это зона ответственности аргентинской футбольной федерации", — добавил адвокат.

Как известно, Марадону похоронили 26 ноября.

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