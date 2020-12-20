Марадону намерены эксгумировать и поместить в мавзолей

Такое желание футболист якобы выразил еще при жизни.
В Аргентине заговорили о намерении эксгумировать и поместить в специально построенный мавзолей тело бывшего футболиста и тренера сборной Аргентины Диего Марадоны.
Как сообщает издание The Sun, за несколько недель до смерти Марадона оставил письмо своему адвокату Матиасу Морле, в котором указал весьма необычную просьбу. В частности, тренер выразил желание "отдать дань уважения Владимиру Ленину".
"После долгих раздумий я хотел бы высказать желание, чтобы после моей смерти мое тело было забальзамировано и выставлено в окружении моих трофеев, личных и памятных вещей", — привёл слова Марадоны адвокат.
Правозащитник добавил, что планируется строительство мавзолея, который в будущем массово смогли бы посещать фанаты легенды мирового футбола.
"Предложение серьезное и конкретное, но в конечном итоге это зона ответственности аргентинской футбольной федерации", — добавил адвокат.
Как известно, Марадону похоронили 26 ноября.
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Диего Марадона умер
О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Информацию подтвердил его адвокат, а первыми о случившемся сообщили журналисты аргентинского Clarin.
Адвокат Марадоны заявил, что футболист умер от сердечного приступа. Он перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии 25 ноября.
Вскрытие показало, почему Диего Марадона умер. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая вызвала отек легких. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.
Также стали известны последние слова Марадоны перед смертью.
Марадону похоронили 26 ноября в закрытом гробу на кладбище Белла-Виста рядом с его родителями. На похоронах Марадоны не было фанатов, присутствовали только самые близкие люди футболиста.
Бывший врач аргентинского футболиста Альфред Кахе рассказал, что в последние дни жизни Марадона находился в депрессии и говорил, что сделал в своей жизни все, что мог.