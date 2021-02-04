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"Больше нравится имя Александр": Усик прокомментировал свои скандалы

4 февраля 2021, 15:15
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Украинский боксер-чемпион дал подробный и детальный комментарий по поводу тех многочисленных скандалов, в которых он оказывался в минувшем году.

Усик
Александр Усик / Reuters

Известный украинский боксер-чемпион Александр Усик в деталях прокомментировал скандалы, фигурантом которых он неоднократно ставал в прошлом году. Свое видение ситуации спортсмен высказал в интервью YouTube-проекту Ходят слухи.

В первую очередь Усик прокомментировал попадание в базу проекта Миротворца вместе с другим известным боксером ‒ Василием Ломаченко. "Почему мы там оказались? Наверное, из-за фильма", ‒ сказал Усик, имея в виду российский пропагандистский православный фильм Здравствуй, брат, Христос Воскресе! в котором они с Ломаченко снялись вместе.

Также Усик прокомментировал эпизод, в котором он сказал иностранной журналистке, что ему нравится, чтобы его имя произносили по-русски. "Александр - это по-русски, Олександр - по-украински. Мне нравится Александр", ‒ говорил тогда боксер.

"Это у нас перекрутили. Я объясню, что было. Была пресс-конференция, там ставят таблички, где написано имя менеджера, бойца и так далее. Она увидела, что было написано "Олександр", а перед этим было "Александр". Я говорю, это международное имя, тут нет такого, что я украинец и только в Украине меня так называют. В Америке может быть Алекс. И она говорит: "А как тебе больше нравится?". Я ответил, что мне больше нравится "Александр", потому что у меня есть определенная аббревиатура, которую я использую с малого возраста ‒ UA. То есть Усик Александр. Она связывается с Украиной. Я это в 14 лет придумал, и так и идет", ‒ прокомментировал сейчас Усик.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Александр Усик стал фигурантом нескольких скандалов - из-за того, что публично поддерживал так называемую Украинскую православную церковь Московского патриархата.
  • Экс-чемпионка мира по кикбоксингу Елена Твердохлеб назвала боксера пособником российских спецслужб.

Александр Усик Миротворец Василий Ломаченко новости спорта
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