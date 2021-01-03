"Шерсть на спине дыбом": Усика поймали на недопустимой ошибке

Боксер явно не читал правила обращения с оружием, отметили в Сети.
В Сети заметили, что украинский боксер, который выступает в первой тяжелой и тяжелой весовой категории, Александр Усик во время охоты на уток сделал недопустимую ошибку – непроизвольный выстрел из ружья.
Видео, на котором запечатлено, как спортсмен охотится, размещено на YouTube-канале Ни пуха, ни пера!
Ряд интернет-пользователей заметили, что на 4:05 минуте ролика заснято, как Усик случайно выстрелил.
"А что никто не заметил, что Саня… сделал непроизвольный выстрел… пальчики, чуть не развернулись в другую сторону?! Явно не читал правила обращения с оружием!?.. Когда вижу таких "мыслИвцов" – шерсть на спине дыбом становится…", – поделился ПроХВессор Преображенский.
По словам юзера Serhii Nai, боксер выстрелил в сторону загонщиков.
Пользователь София Федорова отметила, что если бы утка летела в другую сторону – напарнику Усика грозила бы смерть.
"Саня – охота не твое! Таких ошибок допускать нельзя!..", – считает она.
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