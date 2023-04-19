"Петушки закукарекали": Алиев ярко поставил на место обнаглевших россиян

Александр Алиев не сдержался после нападок россиян. Он записал эмоциональное видео.

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Алиев ярко поставил на место обнаглевших россиян / скриншот

Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев ответил на оскорбления россиян из-за его видео с обращением к президенту МОК Томасу Баху с просьбой не допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям.

На своей страничке в Instagram он опубликовал сообщения, которые он получил от россиян. После этого экс-футболист записал видеобращение, в котором жестко ответил на нападки жителей страны-агрессора.

"Всем привет. Хочу сказать о том видео, которое я представил себе в сторону относительно отстранения российских спортсменов от всех международных Игр. Мне уже начали писать, кукарекать эти россияне. Я всегда поддерживал то, чтобы их лишили всех международных Игр, а тем более олимпийских. А чтобы участвовали там наши спортсмены и прославляли Украину", - пояснил Алиев.

видео дня

"А вы россияне, можете устроить у себя там, [неценз -ред], Олимпиаду Москвы. И вот там кукарекайте и вешайте себе медали. А будет вам их вешать ваш Путин, если доживет. Так что кукарекайте дальше, [неценз - ред.]", - эмоционально заявил Александр.

Допуск России к Олимпиаде

Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты. При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Международный олимпийский комитет 28 марта принял новое решение для российских и белорусских спортсменов.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом. При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

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