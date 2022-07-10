Плохо говорю на английском: русская чемпионка Уиблмдона отказалась признавать вину Путина в войне

Русская чемпионка Уиблмдона отказалась признавать вину Путина в войне / Freddy Krueger / flickr.com / Instagram

Казахская теннисистка русского происхождения Елена Рыбакина (которая выиграла турнир Уимблдон-2022) отказалась высказать свою позицию насчет войны, которую ее Родина, Россия, ведет против Украины. На пресс-конференции девушка уклонилась от ответа.

Сперва Рыбакина сделала вид, что якобы не услышала вопрос - осуждает ли она войну, которую президент РФ Владимир Путин начал в Украине. А потом просто сослалась на то, что плохо знает английский язык и не сможет сформулировать свои мысли.

"Простите, у меня не самый лучший английский. Я не поняла вторую часть вопроса. Со своей стороны, я могу сказать только то, что представляю Казахстан. Я не выбирала, где мне родиться. Люди поверили в меня. Казахстан меня сильно поддерживает. Даже сегодня я слышала много поддержки", ‒ говорила она.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что вице-президент Украинской федерации фигурного катания Виктор Петренко угодил в скандал. Он принял участие в ледовом шоу Аленький цветочек в российском Сочи.

Он сыграл одну из ролей в спектакле Татьяны Навки - жены пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Ранее олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко прокомментировал появившееся недавно интервью, в котором он заявил, что агрессия России против Украине неоднозначна.

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