Под Тернополем во время матча внезапно умер футболист

Мужчине резко стало плохо во время матча / pixabay

В Тернопольской области в городе Лановцы 15 августа умер 29-летний футболист Андрей Герасимчук. Как рассказал начальник отдела инфраструктуры, инвестиций и жилищно-коммунального хозяйства Лановецкого городского совета Сергей Ходанович в Facebook, футболист умер внезапно во время игры.

Представитель футбольного клуба Обрий-Лановцы Андрей Засядко рассказал, что Герасимчук уже 10 лет играет в футбол и до этого на здоровье жалоб от него не было.

Как сообщает ZAXID.NET Герасимчук играл на позиции защитника. Ему стало плохо после первого тайма. Когда был перерыв, он сказал, что на поле уже не выйдет, поскольку нехорошо себя чувствует.

Мужчина решил отдохнуть. Когда начался второй тайм, он вышел на улицу, потерял сознание, и упал на траву.

Игроки остановили матч и вызвали скорую помощь. Медики полтора часа пытались его реанимировать на поле, поскольку не могли его забрать в больницу пока он не подаст признаки жизни.

Известно, что Герасимчук недавно женился. Точную причину его смерти установит экспертиза.

Как ранее сообщал Главред, украинский футболист Прикарпатья-Тепловика Игорь Цимбалистый погиб из-за страшной аварии. Авария случилась в Бурштыне, 31-летний футболист умер в больнице от травм, полученных в жутком ДТП.