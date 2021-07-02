Погоня и подножка: всплыл инцидент, произошедший после матча Швеция – Украина

После матча Швеция – Украина по полю гонялись за болельщиком / Скриншот

После матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) Швеция – Украина произошел инцидент, который телеканалы не показали во время трансляции.

На поле прорвался болельщик в шортах и с обнаженным торсом, его сразу же пытался задержать мужчина, который следил за порядком, однако не смог, свидетельствует видео, опубликованное на странице dynamo_ontour в Instagram.

Болельщик побежал к центру поля, расставил руки так, словно хотел обниматься, и направился к игрокам украинской команды.

Потом фанату сделали подножку, и он оказался на газоне. Мужчину задержали в окружении игроков сборной Украины. Рядом был герой матча – нападающий Артем Довбик.

Инцидент на матче Швеция – Украина: опубликовано видео

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Читайте также"Дрожите, британцы!": Сеть взорвала победа сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020Напомним, Украина и Швеция встретились в 1/8 финала Евро-2020 в ночь на 30 июня. Матч состоялся в шотландском городе Глазго на стадионе Хэмпден Парк. Основное время матча закончилось боевой ничьей – 1:1.

Судьба матча решалась в дополнительное время. Героем игры стал Артем Довбик – форвард в добавочное время второго экстра-тайма забил гол шведам и сделал счет 2:1 в пользу сборной Украины.

Сборная Украины впервые пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу.