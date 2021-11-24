Прощай Лига чемпионов: Шахтер проиграл в матче с Интером

Донецкий Шахтер вслед за киевским Динамо прощается с Лигой чемпионов. "Горняки" проиграли важнейший матч в Италии и потеряли шансы на выход из группы.

Роберто Де Дзерби сделал акцент на контроль мяча, но только за счет владения выигрывать невозможно. За весь первый тайм его подопечные лишь дважды попали в створ ворот.

На протяжении 10 минут Интер трижды забил, но арбитр засчитал лишь два мяча – дублем отличился Эдин Джеко.

За 10 минут до финального свистка Шахтер мог вернуться в игру, но после удара Додо Интер спасла штанга, а затем Мудрик немного не успел, чтобы переправить мяч в сетку.

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Шахтер проиграл и лишился всех шансов на выход из группы. Горняки не смогут подняться выше четвертого места, поэтому матч последнего тура против Шерифа превратится для них в простую формальность.

Накануне киевское Динамо тоже проиграло свой матч в Лиге чемпионов.