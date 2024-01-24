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Разорвавшая мировой теннис украинка: кто такая Даяна Ястремская

Дмитрий Видоменко
24 января 2024, 11:09
"Главред" детально разобрался в биографии 23-летней украинской теннисистки Даяны Ястремской, которая одним махом побила несколько мировых рекордов.
Ястремская
Даяна Ястремская: биография / Instagram и Facebook Д. Ястремской

Украинская теннисистка Даяна Ястремская достигла исторического результата ‒ она пробилась в полуфинал турнира серии Большого шлема (Grand Slam) Australian Open-2024. Украинка одолела 19-летнюю чешку Линду Носкову в двух сетах (3:6, 4:6).

Даяна установила несколько рекордов ‒ во-первых, она стала первой украинкой, которой удалось дойти до этой стадии на Australian Open. Кроме того, Ястремская является только второй и самой молодой украинской теннисисткой, которая достигла стадии 1/2 финала на турнире такого уровне. Три полуфинала в карьере на турнирах Grand Slam из украинок имеет только уже легендарная Элина Свитолина (Уимблдон, 2019, 2023, US Open 2019).

Ну и Ястремская стала первой теннисисткой с 1978 года, которая сумела пробиться в полуфинал соревнований через сито квалификации. Также Даяна – пятая теннисистка в истории, которая в статусе "квалифаерки" дошла до полуфинала турнира серии Grand Slam.

Сейчас в рейтинге мирового женского тенниса WTA Ястремская поднялась на 29-е место и стала третьей ракеткой Украины.

Ястремская

Кто такая Даяна Ястремская

Даяна Ястремская родилась 15 мая 2000 года в Одессе. С юных лет она занималась различными видами спорта ‒ художественной гимнастикой, танцами, плаванием и даже боксом. На секцию большого тенниса она пришла в четырехлетнем возрасте. Уже в семь лет Ястремская одержала победу в детском турнире, обыграв девочек, которые были старше нее.

В 12 лет Даяна стала первой украинкой, которая смогла дойти до финала детского чемпионата мира Junior Orange Bowl, проходившего в США.

В 2015 году Ястремская победила в нескольких юношеских международных турнирах, как в одиночном, так и в парном разряде.

В том же 2015 году Даяна дебютировала во взрослом теннисе. На турнире ITF в Египте одесситка одержала свою дебютную победу над 390-й ракеткой мира.

Уже в следующем году Ястремская завоевала первый титул во взрослой карьере. Даяне покорился турнир в Бразилии. Кроме того, она стала первой в истории теннисисткой, родившейся в 2000 году, которая победила на турнире серии ITF.

В 2018 году украинка приняла участие в Открытом чемпионате Австралии и Уимблдоне. Но на обоих турнирах Большого шлема она смогла лишь одержать по одной победе.

Ястремская

На WTA Premier Connecticut Open Ястремская встретилась с одной из лучших теннисисток мира — Юлией Гергес из ФРГ.

В начале следующего года Ястремская дошла до третьего этапа Australian Open, где проиграла легендарной Серене Уильямс. Однако на Уимблдоне и US Open одесситка выступила не так удачно. На кортах в Англии она зачехлила ракетку на этапе четвертьфинала. В США Даяна уступила соотечественнице Элине Свитолиной на третьем этапе. Зато 2019-й год теннисистка закончила на 22-м месте.

После этих соревнований в мире тенниса наступила пауза из-за пандемии коронавируса. В середине декабря сама Ястремская переболела COVID-19 в тяжелой форме. Чуть позже Ястремская начала музыкальную карьеру. В мае она выпустила свой первый сингл Thousands of Me, а в августе — танцевальную песню "Favorite Track".

Ястремская

24 ноября 2020 года после положительного допинг-теста, была отстранена от соревнований. В ее организме нашли метаболиты запрещенного вещества — местеролона. Позже заявила, что запрещенные вещества были найдены у нее из-за близкого контакта с бывшим бойфрендом. Парень обвинения отрицал. В мае 2021 года дело Ястремской рассматривал Спортивный арбитражный суд (CAS). В конце концов в июне 2021 года ее признали невиновной в умышленном употреблении допинга и позволили вернуться к соревнованиям.

На момент полномасштабного вторжения РФ в Украину Ястремская жила со своей семьей в Одессе, Украина, и смогла найти убежище во Франции вместе со своей 15-летней сестрой Иванной Ястремской. Они вдвоем получили wildcard на Открытый чемпионат Лиона, где Ястремская смогла выйти в свой первый финал с 2020 года. Однако она потерпела поражение от Чжан Шуай в трех сетах.

Ястремская

В отборочном турнире Кубка Билли Джин Кинг она сыграла вничью в качестве первой ракетки Украины. Она победила Джессику Пегулу, но проиграла Элисон Риске. После Copa Colsanitas ее сезон на грунтовых кортах продолжился квалификацией на Открытый чемпионат Мадрида. Во втором раунде она потерпела поражение от Мари Бузковой.

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теннис Элина Свитолина
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