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Шведский спортсмен побил рекорд Сергея Бубки

18 сентября 2020, 01:14

Легкоатлет прыгнул на 6,15 метра.

Арман Дюплантис
Арман Дюплантис / Фото: mondo_duplantis

Спортсмен из Швеции Арман Дюплантис в Риме установил мировой рекорд в прыжках с шестом.

Как сообщается на сайте турнира Rome Diamond League 2020, на этапе Бриллиантовой лиги Дюплантис взял высоту 6,15 м - на сантиметр выше прежнего рекорда.

Предыдущий рекорд принадлежал украинцу Сергею Бубке (6,14 метра), который он установил в 1994 году в Сестриере (Италия).

Отметим, 20-летний швед является серебряным призером чемпионата мира 2019 года, также в его активе золото на первенстве Европы-2018. В феврале 2020 года Дюплантис установил мировой рекорд в помещении (6,18 метра) на международном турнире в Глазго.

Арман Дюплантис родился 10 ноября 1999 года в Швеции. Его отец – американец Грег Дюплантис, бывший прыгун с шестом; мать – шведка Хелена Дюплантис (Хедлунд), бывшая многоборка.

Читайте такжеБронзовая призерша-фигуристка отказалась от спорта ради порноСергей Бубка — олимпийский чемпион и шестикратный победитель мировых первенств в составе сборных СССР и Украины. В 2013 году он боролся за пост президента Международного олимпийского комитета, но проиграл выборы немцу Томасу Баху.

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