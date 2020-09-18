Шведский спортсмен побил рекорд Сергея Бубки

Арман Дюплантис / Фото: mondo_duplantis

Спортсмен из Швеции Арман Дюплантис в Риме установил мировой рекорд в прыжках с шестом.

Как сообщается на сайте турнира Rome Diamond League 2020, на этапе Бриллиантовой лиги Дюплантис взял высоту 6,15 м - на сантиметр выше прежнего рекорда.

Предыдущий рекорд принадлежал украинцу Сергею Бубке (6,14 метра), который он установил в 1994 году в Сестриере (Италия).

Отметим, 20-летний швед является серебряным призером чемпионата мира 2019 года, также в его активе золото на первенстве Европы-2018. В феврале 2020 года Дюплантис установил мировой рекорд в помещении (6,18 метра) на международном турнире в Глазго.

Арман Дюплантис родился 10 ноября 1999 года в Швеции. Его отец – американец Грег Дюплантис, бывший прыгун с шестом; мать – шведка Хелена Дюплантис (Хедлунд), бывшая многоборка.

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