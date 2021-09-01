Смена тренера не помогла: Украина упустила победу над Казахстаном в отборе на ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу не смогла обыграть команду Казахстана в 4-м туре отбора на чемпионат мира.

Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 2:2.

Уже на 2-й минуте Роман Яремчук отметился шедевром. Форвард "желто-синих" принял мяч за пределами штрафной на грудь и с лету парашютом отправил в девятку ворот казахов - 1:0.

Казахи ближе к середине тайма также создали первую угрозу у ворот Пятова, но пробили мимо ворот.

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Во втором тайме Украина продолжила доминировать и на 63-й минуте имела отличный шанс увеличить счет, но Матвиенко, выйдя на "свидание" с голкипером Казахстана, переиграть того не смог.

А за 68-й минуте украинский защитник Забарный пропустил мяч за шиворот, где его подхватил Аимбетов, вколотив мяч в сетку ворот Пятова. Судьи зафиксировали офсайд, который также подтвердила и система VAR.

Середина второго тайма выдалась для Украины весьма плачевно.

Зинченко сбил вблизи своей штрафной игрока местной сборной, получив при этом "желтую", из-за которой пропустит матч с Францией.

А далее Валлиуллиным мощно пробил в ближний угол Пятова счет 1:1.

Уже в компенсированное время украинцы, казалось, вырвали победу - гол забил вышедший на замену Сикан. Но в следующей атаке украинцы вновь пропустили.

В тоге 2:2 и испорченный дебют нового наставника - Александра Петракова.

Как ранее сообщали СМИ, Петраков будетработать с национальной командой, пока ее не сможет возглавить Сергей Ребров, который несколько месяцев назад подписал контракт с одним из клубов с ОАЭ.