Корабль украинской сборной по футболу был жестоко потрепан штормами-матчами последних дней.

Сперва обескровленных Covid-19 украинцев исторически выпороли в товарищеском матче чемпионы мира французы (7:1), а затем в Киеве в Лиге Наций обыграли на классе немцы (1:2).

С первых минут еще одного матча этого турнира - против Испании - сборную Украины начали испытывать на прочность.

Но голкипер украинцев Георгий Бущан явно преисполнился ярости благородной и желания реабилитироваться за свои ошибки в предыдущих матчах.

На 11-й минуте он пантерой изогнулся, но отбил мяч после удара головой от Родриго под перекладину. Через четыре минуте он снова спас Украину от гола - наглый испано-гвинейский юнец Фати отлично приложился из штрафной.

На 21-й минуте Бущан достал чуть ли не из девятки удар со штрафного аксакала испанской сборной - Серхио Рамоса.

На 25-й минуте Украина ответила ударом головой от Миколенко после подачи Ярмоленко с фланга. Но особой опасности для своих ворот Де Хеа не ощутил.

До конца тайма ни одна из сборных не имела особых шансов открыть счеть – потому и 0:0.

После перерыва игра продолжилась на встречных курсах, но, опять-таки, с мизером голевых моментов. Украина примерно двадцать минут держалась. Но на 64-й Родри шарахнул от полукруга у штрафной Рядом с дальним углом.

А затем в дело снова вступил Бущан.Сперва он заблокировал попыткы Оярсабаля пижонски забросить мяч черпаком. Затем - помешал Торресу забить гол мощным ударом слева.

И тут-то и сработала вековая футбольная мудрость - "не забиваешь ты, забьют тебе".

Все тот же Бущан мощно перевел мяч на правый фланг. Караваев его догнал и отдал на Ярмоленко. Тот быстро кинул Цыганкова в прорыв. Удар в обводку - Де Хеа малость потерял ворота - 1:0.

На 86-й минуте Соболь жестко провалился на левом фланге против Траоре. Тот быстро отдал-навесил на Рамоса. Удар - но над перекладиной.

Украина минимально побеждает Испанию - шутка-ли.

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