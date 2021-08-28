Украинец Данилюк завоевал серебро в толкании ядра на Паралимпиаде-2020

Украинец Данилюк принес Украине "серебро" Паралимпиады в толкании ядра / скриншот

Украинский легкоатлет Роман Данилюк завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр 2020. Эта награда стала уже 24-й для украинской сборной на соревнованиях в Токио.

28-летний Данилюк стал вторым в секторе для толкания ядра среди мужчин в классе F12, сообщает в Twitter Паралимпиады. Роман показал персональный лучший результат сезона, толкнув снаряд на 16,53 метра. Представитель Черкасс улучшил свой показатель по сравнению с Играми в Рио-де-Жанейро, где он был третьим, более чем на полметра.

Еще один украинец в этом виде соревнований Владимир Пономаренко с результатом в 14,96 м занял четвертое место. От пьедестала его отделили 98 сантиметров.

Победителем в секторе с мировым рекордом стал испанец Ким Лопес Гонсалес. Он толкнул ядро на 17,04 метра.

Результаты Украины на Паралимпиаде-2020 в Токио