Украинец Данилюк завоевал серебро в толкании ядра на Паралимпиаде-2020

Украинский спортсмен показал персональный лучший результат сезона, толкнув снаряд на 16,53 метра.
Украинский легкоатлет Роман Данилюк завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр 2020. Эта награда стала уже 24-й для украинской сборной на соревнованиях в Токио.
28-летний Данилюк стал вторым в секторе для толкания ядра среди мужчин в классе F12, сообщает в Twitter Паралимпиады. Роман показал персональный лучший результат сезона, толкнув снаряд на 16,53 метра. Представитель Черкасс улучшил свой показатель по сравнению с Играми в Рио-де-Жанейро, где он был третьим, более чем на полметра.
Еще один украинец в этом виде соревнований Владимир Пономаренко с результатом в 14,96 м занял четвертое место. От пьедестала его отделили 98 сантиметров.
Победителем в секторе с мировым рекордом стал испанец Ким Лопес Гонсалес. Он толкнул ядро на 17,04 метра.
Результаты Украины на Паралимпиаде-2020 в Токио
- В Токио-2020 у сборной Украины уже 24 медали - 3 золотых, 14 серебряных и 7 бронзовых.
- Первую золотую медаль для Украины на Параолимпиаде в Токио завоевала пловчиха Елизавета Мерешко.
- Украинский пловец Антон Коль получил "серебро" на дистанции 100 м на спине в классе S1. Коль уступил представителю Израиля Ияду Шалаби.
- Серебряную медаль принес Украине и фехтовальщик на инвалидной коляске Артем Манько. Он проиграл китайскому спортсмену со счетом 12:15.
- Еще "серебро" принесли Максим Крипак (50 м вольным стилем среди мужчин) и Елена Федота (сабля).
- Бронзовую медаль принесла пловчиха Анна Гонтарь на дистанции 50 м вольным стилем.