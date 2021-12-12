Ушел из жизни легендарный испанский теннисист

Скончался знаменитый теннисист / Madrid Open

На 84-м году жизни скончался знаменитый в прошлом испанский теннисист Мануэль Сантана.

Он четырежды завоевывал турниры серии "Большого шлема": Мануэль побеждал дважды на Ролан Гаррос (1961, 1964) и по одному разу на US Open (1965) и Уимблдоне (1966).

Испанец был олимпийским чемпионом в Мехико-1968. В 1984 году Сантану ввели в Международный зал теннисной славы.

Мануэль поспособствовал тому, чтобы Мадрид стал местом проведения престижного турнира в теннисном календаре - Madrid Open.

Ранее Главред писал о том, что в возрасте 66 лет скончался фанат Динамо и сборной Украины Сергей Заборовский, более известный как Парамон.

В прошлом году он перенес инсульт, а в июне этого года попал в реанимацию Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии, потеряв зрение и координацию движений.

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