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В РФ истерят после "возвращения" Крыма Украине на сайте Олимпиады

24 июля 2021, 15:43
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На заявление посольства РФ в Японии ответил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

На сайт Олимпиады исправили карту с Крымом / Скриншот

После того, как в Японии исправили ошибку на карте сайта летних Олимпийских игр, где украинский полуостров Крым был "отделен" от материковой Украины, в РФ резко отрагировали.

Как заявили в посольстве РФ в Японии, Крым "является неотъемлемой частью Российской Федерации, вопрос о его принадлежности окончательно и бесповоротно закрыт", говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

"В связи с опубликованнием на сайте Олимпиады-2020 карты, где содержится некорректное изображение территориальной принадлежности российского полуострова Крым, хотели бы напомнить, что Крым вернулся в состав Российской Федерации в результате свободного волеизъявления его жителей на референдуме, проведенном в полном соответствии с международными стандартами", - говорится в сообщении.

В посольстве РФ добавили, что надеются, что МОК и Оргкомитет Токийской Олимпиады внесут в карту соответствующие исправления, "приводящие изображение Крыма в соответствие с очевидной правовой и объективной реальностью".

Обратим внимание, что на заявлние посольств РФ в Японии ответил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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"Да, да - "свободное волеизъявление" под дулом автоматов вторгшихся российских войск. Крым является временно оккупированной РФ территорией Украины. Такая же очевидность, как и то, что южная группа Курильских островов - Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи - являются территорией Японии", - написал он в Facebook.

Напомним, официальный сайт Олимпийских игр-2020 в Токио, ранее отрезавший от нашего государства оккупированный РФ Крым, вернул его на место – теперь на ресурсе правильная карта Украины.

Ранее на официальном сайте соревнований на карте мира между материковой территорией Украины и Крымом была такая же линия, какой обозначены границы между различными государствами. Это вызвало нешуточное возмущение в сети.

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