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Велосипедистка Старикова выиграла для Украины серебряную медаль на Олимпиаде

8 августа 2021, 07:35

Елена Старикова в финале индивидуального спринта на Олимпиаде-2020 уступила в двух заездах Келси Митчелл из Канады, но медаль для страны завоевала.

Старикова
Елена Старикова (справа) / Пресс-служба НОК

Велосипедистка Елена Старикова стала серебряным призером в женском индивидуальном спринте на Олимпиаде-2020 в Токио. В финале украинка уступила в двух заездах Келси Митчелл из Канады.

На пути к награде Старикова обыграла мексиканку Юли Вердуго, австралийку Элиз Эндрюс, голландскую спортсменку Шанне Браспеникс, в четвертьфинале - немку Лею Софи Фридрих, в полуфинале прошла Лей Вайси из Гонконга (2:0)

К слову, данная награда стала всего лишь четвертой олимпийской медалью в истории украинского велоспорта.

В 2000 году Сергей Чернявский, Александр Феденко, Сергей Матвеев и Александр Симоненко стали серебряными призерами в командной дистанции 4000 м. Ирина Янович была третьей в спринте.

В 2008 году Леся Калитовская выиграла бронзовую награду в индивидуальной гонке преследования.

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В целом на данный момент украинские спортсмены завоевали для Украины на Олимпиаде-2020 завоевала 19 наград: 1 золото, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей.

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Напомним, ранее украинская спортсменка Виктория Лузан добыла бронзу в каноэ-одиночке среди женщин на дистанции 200 метров. Победа украинки стала по-настоящему волевой: она обошла чемпионку Европы Дороту Боровскую на 0.08 секунды. Результат пришлось определять при помощи фотофиниша.

Каратистка Анжелика Терлюга завоевала бронзу. В бою в весовой категории до 55 килограмм ей противостояла Ивет Горанова из Болгарии. Болгарка активно начала бой и вырвалась вперед, и по ходе поединка одержала победу над украинкой.

Позднее украинским спортсменкам Людмиле Лузан и Анастасии Четвериковой удалось завоевать серебряные медали в гребле на каноэ. Они на дистанции 500 метров финишировали с результатом 1:57.499.

велоспорт Олимпиада-2020
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