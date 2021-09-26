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"Я думаю о своей жене, понял?": Усик разозлился на журналиста и ушел с интервью

26 сентября 2021, 20:18

После боя у украинского боксера произошел курьезный случай с одним из журналистов.

Александр Усик
Александр Усик триумфально выиграл у Джошуа / Reuters

Украинский боксер Александр Усик после триумфальной победы над британцем Энтони Джошуа, разгневался на интервью.

Ситуация произошла во время разговора Александра Усика с представителем канала iFL TV о бое-реванше.

Журналист поинтересовался у украинского боксера будет ли реванш. На что Александр Усик ответил: "Я не думаю сейчас об этом. Я думаю о своей жене, понял?".

Журналист указал на какую-то девушку, которая находилась за кадром и переспросил у Усика: "Это твоя жена?".

Украинский боксер посмотрел на журналиста с недоумением и жестко ответил: "Нет". Журналист после этого принес извинение Александру Усику, а тот в шутку очень серьезно посмотрел на него, сделал вид, что обиделся и молча ушел из кадра.

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Отметим, после объявления результата боя Александр Усик в ринге не сдержал эмоций и расплакался. Он посвятил свою победу семье и своей супругу, так ровно 12 лет назад в этот день он сделал ей предложение.

"Сегодня наша с женой годовщина - 12 лет назад в этот день я сделал ей предложение. Сейчас я хочу домой, потому что я готовился к этому поединку с января и был мало со своей семьей, со своими детьми. Я хочу наблюдать, как они забавляются, кричат, пачкают одежду", - сказал он журналистам.

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Джошуа – Усик: итоги боя

Усик победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113. В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Джошуа спас финальный гонг, прозвучавший на 5 секунд раньше.

Усик стал чемпионом мира во второй весовой категории – ранее украинец был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.

Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.

Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.

На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец получил 24 победы и потерпел 2 поражения.

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Александр Усик
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