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Заря дома додавила и обыграла Лестер

3 декабря 2020, 21:45

Луганчане добыли вторую подряд победу в Лиге Европы, но окончательно лишились шансов на выход в плей-офф.

  • Заря - Лестер Reuters
  • Заря - Лестер Reuters
  • Заря - Лестер Reuters
  • Заря - Лестер Reuters
  • Заря - Лестер Reuters

После поражений в трех первых турах Лиги Европы Заря утратила почти все шансы выйти в весенний плей-офф. И даже разгромная победа над греческим АЕКом ситуацию особо не улучшила.

В пятом туре луганчане принимали в Запорожье на Славутич-Арене английский Лестер (который все турнирные задачи в группе уже решил). И поэтому тренер англичан Брайан Роджерс привез на игру дублеров.

Кто его знает, как бы развивался матч, но в параллельной игре Брага быстро забила АЕКу два гола - и, соответственно, лишила Зарю даже теоретических шансов на плей-офф. Потому, видимо, игра шла в обычном темпе - с переменными шансами на гол. У Зари активничали Кочергин и Цыганикс - но дублер Каспера Шмайхеля Уорд играл просто великолепно. У Лестера отличался Ундер и два раза мощно бил по воротам - но мимо.

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После перерыва Юрченко поймал отличную верховую подачу от Кочергина и сильно ударил головой - но Лестер от гола спасла перекладина.

На 80-й минуте вратарь Зари Василь отбил удар с левого фланга от Барнса, и тут же - добивание от Мэддисона.

А на 85-й луганчане внезапно открыли счет - Аллахьяр получил прострел от Фаворова с правого фланга и точно пробил в пустые ворота - 1:0.

Лига Европы футбол Заря Лестер
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