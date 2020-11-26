Заря в гостях разгромила греческий АЕК

На четвертый тур Лиги Европы 2019 / 2020 сезона луганская Заря вышла играть против греческого АЕКа крайне осторожно - с явными планами сыграть хотя бы на ничью (три болезненных поражения к тому располагали).

Потому большая часть первого тайма прошла в схватках и борьбе по всему полю - но без опасных моментов.

Лишь на 41-й минуте Цыганикс смело прорвался в штрафную АЕКа с левого фланга, после чего сочно пробил - но мяч ушел над перекладиной.

Видимо, в перерыве тренер луганчан Виктор Скрипник провел нужную работу - на второй тайм его подопечные вышли очень сильно "заряженными". Правда, тут помогли соперники в лице украинского легионера Евгения Шахова. Имея желтую карточку, полученную в первом тайме, он взял и мощно отмахнулся локтем в борьбе. Второе предупреждение - красная карточка и удаление.

Потом помог вратарь АЕКа Атанасиадис не смог нормально взять мяч в руки после подачи Цыганикса с углового. И просто уронил его на ногу Громову - тот с двух метров не промахнулся - 0:1.

На 75-й минуте Кабаев получил пас с правого фланга от Иванисени и ударил под левую штангу - Атанасиадис был бессилен. 0:2.

Потом против Лунева греки сфолили в своей штрафной. Пенальти. Юрченко мощно пробил под правую штангу - 0:3.

Заря в блестящем стиле набирает свои первые очки в Лиге Европы.