"Знала чем рискую": Харлан эмоционально высказалась насчет скандала с россиянкой

Спортсменка поблагодарила украинцев и воинов за поддержку и защиту ее позиции.

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Ольгу Харлан допустят к Олимпиаде / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/Olga Kharlan

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан сообщила, что Международный олимпийский комитет принял решение о ее квалификации на Олимпиаду-2024 в Париже.

Спортсменка поблагодарила украинцев, спортивных чиновников и воинов за поддержку и защиту ее позиции. Об этом она написала в Facebook.

"Это именно тот момент, когда не видишь надежды, чувствуешь мучительную боль и отчаяние, думаешь, что остался совсем один. А потом встает целая многомиллионная страна Героев на твою защиту и меняет все в твоей жизни", — подчеркнула украинская чемпионка.

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По ее словам, она знала, чем рискует, "но не ожидала, что это всколыхнет все украинское общество и все присоединятся к борьбе вместе со мной! То, что происходит сейчас, точно войдет в историю. Это что-то невероятное".

Спортсменка поблагодарила всех, кто встал на ее поддержку и давлением подействовали на решение МОК.

"Спасибо каждому из вас! Спасибо каждой организации моей любимой Украины, кто стал рядом со мной! Благодарю каждого, кто присоединился и внес свой важный вклад в это решение - НОК, Минспорт, Вадима Марковича Гутцайта в общении с FIE и МОК. Украинские и международные медиа, распространившие максимально информацию!" - добавила Харлан.

Спортсменка сообщила, что Международный Олимпийский комитет позволит ей выступить на Олимпийских Играх в Париже 2024 года, независимо от того, как завершится ее квалификация. И поблагодарила президента МОК Томаса Баха.

"Вы все, мои дорогие, стали за меня, СПАСИБО каждому! А наши бойцы ВСУ - это вообще любовь! Навсегда!", — добавила Харлан.

Позиция FIE

В свою очередь Международная федерация фехтования не отменила дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан, однако позволит ей выступить в команде на чемпионате мира. Это окончательное решение FIE.

Представители FIE провели вместе с Ольгой Харлан специальную пресс-конференцию в Милане после дисквалификации. На этой пресс-конференции сообщили, что Ольга Харлан сможет выступить за Украину в командных соревнованиях на чемпионате мира.

Однако FIE объяснила, что дисквалификация Ольги Харлан не отменена, а приостановлена.

Международная федерация фехтования заявила, что после длительного рассмотрения инцидента считает "черную карточку" для украинки правомерной и соответствующей всем правилам. Однако после консультаций с МОК решила разрешить Харлан соревноваться на чемпионате мира для соблюдения "олимпийского духа".

Скандал с дисквалификацией Харлан

Напомним, после того, как Харлан победила россиянку Анну Смирнову, саблистка из РФ устроила провокацию. После завершения поединка украинка не пожала сопернице руку. Она выставила вперед шпагу, что-то сказала россиянке и покинула площадку. При этом россиянка демонстративно оставалась на площадке, делая вид, что она ждет рукопожатия Харлан. Украинку в итоге дисквалифицировали.

Позднее Харлан получила возможность выступить на Олимпийских играх в Париже 2024 года. Письмо Ольге от президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха опубликовал на своей странице в Facebook министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

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