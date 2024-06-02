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Звезда сборной Украины Зинченко купит дом беженцам из Бахмута

Дмитрий Видоменко
2 июня 2024, 13:56
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Футболист лондонского "Арсенала" Александр Зинченко решил помочь с жильем детям-переселенцам из Бахмута Саше и Артуру.
Зинченко, ребенок
Александр Зинченко приобретет жилье для футболистов-переселенцев из Бахмута / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Один из лидеров сборной Украины по футболу (и игрок лондонского "Арсенала") Александр Зинченко стал амбассадором благотворительной платформы UNITED24. И решил совместно с компанией "Новая почта" помочь приобрести семье переселенцев из Бахмута.

Из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украине семья, в которой два брата, Сага и Артур занимались футболом, были вынуждены уехать их Бахнута. А их дом был уничтожен снарядом оккупантов.

Кто такой Александр Зинченко?

Александр Владимирович Зинченко — украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба "Арсенал" и сборной Украины. Участник двух чемпионатов Европы (2016 и 2020), сообщает "Википедия".

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В Киеве семья парней арендует однокомнатную квартиру, в которой живут также их бабушка и дедушка. Саша и Артур и в столице занимаются футболом – в академии местного "Локомотива".

Зинченко подарил ребятам игровые футболки "Арсенала" – и вместе с "Новой почтой" решил приобрести жилье в Киеве для их семьи.

Ссора Алиева с Милевским - новости по теме

Легендарный и скандальный экс-футболист футбольной команды "Динамо" (Киев) Александр Алиев жестко прошелся по своему многолетнему другу и бывшему партнеру по команде Артему Милевскому.

Спортсмен поругал Милевского за то, что тот назвал глупыми высказывания друга по его лечению от алкогольной зависимости, а также записал длинный эфир в Instagram, где описал все ситуацию, которая приключилась между спортсменами.

"В моей телефонной книге его нет, в Instagram нет – я везде его заблокировал. Хочу сказать одно, чтобы вы все знали, чтобы мне больше никто ничего не писал. Я с ним не общался. После тех слов, которые Милевский сказал, для меня этот человек больше не существует", - сообщил он.

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