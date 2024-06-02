Звезда сборной Украины Зинченко купит дом беженцам из Бахмута

Один из лидеров сборной Украины по футболу (и игрок лондонского "Арсенала") Александр Зинченко стал амбассадором благотворительной платформы UNITED24. И решил совместно с компанией "Новая почта" помочь приобрести семье переселенцев из Бахмута.
Из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украине семья, в которой два брата, Сага и Артур занимались футболом, были вынуждены уехать их Бахнута. А их дом был уничтожен снарядом оккупантов.
Кто такой Александр Зинченко?
Александр Владимирович Зинченко — украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба "Арсенал" и сборной Украины. Участник двух чемпионатов Европы (2016 и 2020), сообщает "Википедия".
В Киеве семья парней арендует однокомнатную квартиру, в которой живут также их бабушка и дедушка. Саша и Артур и в столице занимаются футболом – в академии местного "Локомотива".
Зинченко подарил ребятам игровые футболки "Арсенала" – и вместе с "Новой почтой" решил приобрести жилье в Киеве для их семьи.
Ссора Алиева с Милевским - новости по теме
Легендарный и скандальный экс-футболист футбольной команды "Динамо" (Киев) Александр Алиев жестко прошелся по своему многолетнему другу и бывшему партнеру по команде Артему Милевскому.
Спортсмен поругал Милевского за то, что тот назвал глупыми высказывания друга по его лечению от алкогольной зависимости, а также записал длинный эфир в Instagram, где описал все ситуацию, которая приключилась между спортсменами.
"В моей телефонной книге его нет, в Instagram нет – я везде его заблокировал. Хочу сказать одно, чтобы вы все знали, чтобы мне больше никто ничего не писал. Я с ним не общался. После тех слов, которые Милевский сказал, для меня этот человек больше не существует", - сообщил он.
Вас могут заинтересовать такие материалы:
- Стадион аплодировал стоя: Зинченко разрыдался на поле и поднял победный кубок АПЛ с флагом Украины
- В Англии болельщики на руках спустили мальчика с украинским флагом к футболисту Зинченко
- "Вы войну поддерживаете?": Арсенал Зинченко шокировал поздравлением российского футболиста
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред