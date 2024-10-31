22-летняя звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" потеряла первенца

Медисон Де Ла Гарза месяц не могла говорить о своей трагедии.

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Медисон Де Ла Гарза из Отчаянных домохозяек потеряла ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maddelagarza

Вкратце:

Медисон Де Ла Гарза готовилась стать матерью в октябре

На последних сроках актрисе провели экстренную операцию

Ребенок Медисон и ее избранника не выжил

Американская актриса, режиссер и сценарист Медисон Де Ла Гарза, известная по роли Хуаниты Солис из сериала "Отчаянные домохозяйки", в начале сентября объявила, что она и ее бойфренд, актер Райан Митчелл, ожидают первенца. Тогда же артистка впервые поделилась снимками на последних сроках беременности.

Появления ребенка Де Ла Гарза ожидала в октябре, однако 27 сентября случилась ужасная трагедия. О ней в своем блоге в Instagram Медисон смогла лишь месяц спустя.

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В конце сентября звезда попала в больницу, где ей провели экстренное кесарево сечение. К сожалению, ребенок не выжил. Это была девочка, которой убитые горем родители даже успели дать имя - Ксиомара.

"После кесарева сечения Райан и я смогли подержать нашу девочку на руках в первый и последний раз. Спасибо, Ксиомара, что сделала нас родителями самого идеального ангела на небесах. Мама и папа любят тебя, наша милая девочка", - написала Медисон Де Ла Гарза.

Что такое "Отчаянные домохозяйки"? Отчаянные домохозяйки - американский телесериал производства ABC Studios. Его снимали с 2004 по 2012 год - за это время вышло 180 серий (8 сезонов). В основе сюжета - жизнь четырех подруг-домохозяек в американском пригороде. Голос за кадром принадлежит их пятой подруге, которая в начале истории совершила самоубийство. Она же является рассказчиком о приключениях главных героинь.

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