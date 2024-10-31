22-летняя звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" потеряла первенца

Вкратце:
- Медисон Де Ла Гарза готовилась стать матерью в октябре
- На последних сроках актрисе провели экстренную операцию
- Ребенок Медисон и ее избранника не выжил
Американская актриса, режиссер и сценарист Медисон Де Ла Гарза, известная по роли Хуаниты Солис из сериала "Отчаянные домохозяйки", в начале сентября объявила, что она и ее бойфренд, актер Райан Митчелл, ожидают первенца. Тогда же артистка впервые поделилась снимками на последних сроках беременности.
Появления ребенка Де Ла Гарза ожидала в октябре, однако 27 сентября случилась ужасная трагедия. О ней в своем блоге в Instagram Медисон смогла лишь месяц спустя.
В конце сентября звезда попала в больницу, где ей провели экстренное кесарево сечение. К сожалению, ребенок не выжил. Это была девочка, которой убитые горем родители даже успели дать имя - Ксиомара.
"После кесарева сечения Райан и я смогли подержать нашу девочку на руках в первый и последний раз. Спасибо, Ксиомара, что сделала нас родителями самого идеального ангела на небесах. Мама и папа любят тебя, наша милая девочка", - написала Медисон Де Ла Гарза.
Что такое "Отчаянные домохозяйки"?
Отчаянные домохозяйки - американский телесериал производства ABC Studios. Его снимали с 2004 по 2012 год - за это время вышло 180 серий (8 сезонов). В основе сюжета - жизнь четырех подруг-домохозяек в американском пригороде. Голос за кадром принадлежит их пятой подруге, которая в начале истории совершила самоубийство. Она же является рассказчиком о приключениях главных героинь.
Голливуд - последние новости:
Ранее Главред писал, что Бритни Спирс в четвертый раз вышла замуж. 42-летняя блондинка назвала это своим лучшим решением, и показала кадры в свадебном платье и фате.
Также стало известно, что звезда "Крестного отца" и "Лица со шрамом" Аль Пачино пережил попытку похищения. Его похитителем показалась поклонница, из чьей машины он едва не выпрыгнул на ходу.
Читайте также:
- "Это глубокое опустошение": Джонни Депп признался, простил ли Эмбер Херд
- Мамины гены: Рианна показала своих малышей от известного репера
- "Тут закончился Брюс": жена Уиллиса впервые рассказала, с чего началась его деменция
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред