86-летнего Аль Пачино сфотографировали на улице: как он сейчас выглядит

Алена Кюпели
27 апреля 2026, 05:30
Аль Пачино и его бывшая прогулялись вместе, несмотря на то, что расстались,
Аль Пачино сейчас 86 лет

  • Как сейчас выглядит Аль Пачино
  • С кем его сфотографировали

Голливудский актер Аль Пачино и его бывшая дама сердца Беверли Д'Анджело расстались в 2004 году, но это не помешало им вместе отпраздновать 86-летие звезды "Крёстного отца".

Как пишет Page Six, бывшую пару заметили на прогулке в Беверли-Хиллз в пятницу вечером, накануне дня рождения Пачино.

74-летняя Д'Анджело была одета в повседневную одежду: чёрные брюки и бежевый пиджак, дополнив образ ярким шарфом и золотыми солнцезащитными очками.

Она взяла с собой коричневую кожаную сумочку и дополнила образ удобными кроссовками.

Икона "Лица со шрамом", тем временем, был одет в темно-синюю куртку, черные брюки и кроссовки. Он завершил ансамбль круглыми солнцезащитными очками, шарфом и шапкой-бини.

У бывшей пары есть взрослые близнецы Антон и Оливия, 25 лет, которых они приветствовали в 2001 году с помощью ЭКО во время отношений, длившихся с 1996 по 2004 год.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, бывшая певица, жена футболиста и дизайнер Виктория Бекхэм была "грустной" и шокированной тем, что отчуждение от Бруклина затянулось так надолго — надежды на примирение до чемпионата мира по футболу угасают.

Ранее также украинский певец Тарас Тополя в новом интервью заговорил о новых отношениях. Об этом он рассказал в интервью Наталье Влащенко.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Аль Пачино

Аль Пачино (Альфредо Джеймс Пачино) - легендарный американский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер, родившийся 25 апреля 1940 года.

Аль Пачино начал сниматься в конце 1960-х, получив широкую известность в 1970-х годах.

Аль Пачино - один из самых знаковых актёров мирового кинематографа, наиболее известный по ролям в фильмах "Крёстный отец", "Лицо со шрамом" и "Запах женщины", за который получил "Оскар".

Лауреат премий "Оскар", BAFTA, нескольких "Золотых глобусов", а также театральной премии "Тони" и телевизионной "Эмми".

Аль Пачино считается одним из величайших актёров в истории кино, чье имя стало синонимом совершенного актерского мастерства.

Массированная атака РФ по Сумщине: есть разрушения, люди остались без света

Повреждены дома и отель: враг нанес удар по Одессе, число пострадавших возросло

"Сможем двигаться дальше": комбриг назвал условия для перехода ВСУ к контрнаступлению

Украину засыплет мокрым снегом с градом: когда ожидать пика похолодания

Сжечь или закопать: что делать со старыми иконами и церковными календарями

Карта Deep State онлайн за 26 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Популярная украинская ведущая беременна первенцем

Сердце последнего гетмана Украины украли: как такое произошло и что скрывает Кремль

В СССР умели удивлять: какие советские блюда приводили иностранцев в замешательство

Для трёх знаков зодиака откроется денежное окно: кто получит большую прибыль

Сенсация из Сахары: останки "адского" динозавра заставили учёных переписать историю

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
"Не было бы счастья, да несчастье помогло": как правильно сказать на украинскомВидео

Жир в духовке отойдет в считанные минуты: простой лайфхак без соды и уксусаВидео

Без швов и плесени: альтернатива плитке, которая идеально удерживает влагу

Холодный удар по Киеву и области: синоптики предупредили об опасной погоде

Переговоры или борьба: Залужный назвал пять сценариев завершения войны

В РФ выдвинули новые угрозы и заикнулись о договоренностях с Украиной

Бекхемы шокированы: источник раскрыл подробности ссоры со старшим сыном

Прекращение огня вблизи ЗАЭС и возвращение станции Украине - что известноВидео

Неустойчивая весна в Днепре: как изменится погода в городе на этой неделе

Как проверить главную функцию холодильника: простой трюк избавит от проблемВидео

Температура опустится до -3 градусов: на Тернопольщину надвигается похолодание

Мощное весеннее удобрение: садовник раскрыл методику, чтобы не сжечь корниВидео

Завершение войны в Украине: Трамп рассказал о переговорах с Зеленским и Путиным

Есть условие: Тарас Тополя рассказал о будущих отношениях

Дорожный знак с перевернутым авто озадачивает водителей: что он означает

Два полнолуния в мае 2026: какому знаку зодиака судьба готовит важные развилки

Украина переломила динамику войны и перебирает на себя роль США – NYT

Популярная украинская ведущая беременна первенцем

Хоккейный счет в Кривом Роге: Динамо дожало Кривбасс, детали матча

Коваленко о ресурсах РФ: сколько еще будет продолжаться воздушный террормнение

Цены упали в начале сезона: стоимость одного овоща приятно удивляет украинцев

Переезд, свадьба и карьерный прорыв уже близко: гороскоп на май 2026 для ЛьвовВидео

Один шаг после цветения: садоводы раскрыли главный секрет весеннецветущихВидео

Лунный календарь на май 2026: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

Как навсегда избавиться от пырея на огороде: проверенные методы борьбы

Без света, поваленные деревья, есть погибшие: последствия урагана в УкраинеФото

РФ пошла в масштабное наступление на фронте: Сырский сказал, какая ситуация

Звезды готовят двойной удар судьбы: два полнолуния изменят жизнь Раков в мае

Ситуация напряженная: в ДШВ назвали два "горячих" направления фронта

Придет ли потепление в Украину в конце апреля: синоптик озвучила прогноз

Спасение рассады перца и баклажанов: как исправить ошибки при выращивании

На Житомирщине разразится непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

Муравьи пропадут раз и навсегда: хитрый способ с обычным натуральным продуктомВидео

"Минус" три корабля, МиГ-31 и ПВО: бойцы СБУ провели операцию в Крыму

Сердце последнего гетмана Украины украли: как такое произошло и что скрывает КремльВидео

Три обязательные процедуры для озимого лука весной: как не остаться без урожая

Старые кастрюли и сковороды снова заблестят, как новые: какие средства сделают все сами

Потепление врывается во Львовскую область: когда термометры покажут +15

Финансовый гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая

Цены на дизель могут резко упасть: Шмыгаль сказал, что повлияет на стоимость

Сжечь или закопать: что делать со старыми иконами и церковными календарями

Любовный гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая

Украину засыплет мокрым снегом с градом: когда ожидать пика похолодания

