86-летнего Аль Пачино сфотографировали на улице: как он сейчас выглядит

Голливудский актер Аль Пачино и его бывшая дама сердца Беверли Д'Анджело расстались в 2004 году, но это не помешало им вместе отпраздновать 86-летие звезды "Крёстного отца".
Как пишет Page Six, бывшую пару заметили на прогулке в Беверли-Хиллз в пятницу вечером, накануне дня рождения Пачино.
74-летняя Д'Анджело была одета в повседневную одежду: чёрные брюки и бежевый пиджак, дополнив образ ярким шарфом и золотыми солнцезащитными очками.
Она взяла с собой коричневую кожаную сумочку и дополнила образ удобными кроссовками.
Икона "Лица со шрамом", тем временем, был одет в темно-синюю куртку, черные брюки и кроссовки. Он завершил ансамбль круглыми солнцезащитными очками, шарфом и шапкой-бини.
У бывшей пары есть взрослые близнецы Антон и Оливия, 25 лет, которых они приветствовали в 2001 году с помощью ЭКО во время отношений, длившихся с 1996 по 2004 год.
О персоне: Аль Пачино
Аль Пачино (Альфредо Джеймс Пачино) - легендарный американский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер, родившийся 25 апреля 1940 года.
Аль Пачино начал сниматься в конце 1960-х, получив широкую известность в 1970-х годах.
Аль Пачино - один из самых знаковых актёров мирового кинематографа, наиболее известный по ролям в фильмах "Крёстный отец", "Лицо со шрамом" и "Запах женщины", за который получил "Оскар".
Лауреат премий "Оскар", BAFTA, нескольких "Золотых глобусов", а также театральной премии "Тони" и телевизионной "Эмми".
Аль Пачино считается одним из величайших актёров в истории кино, чье имя стало синонимом совершенного актерского мастерства.
