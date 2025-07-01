Чуть не лопнула: Ада Роговцева выбесила российскую актрису-"дворняжку"

Российская путинистка и любительница войны не может забыть, что сказала Ада Роговцева.

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Россиянка не может забыть слова Ады Роговцевой / Коллаж Главред, фото Instagram/ada_rogovtseva, Sputnik Moldova

Кратко:

Какую фразу не может забыть путинистка Сташенко

Как тогда поступила Ада Роговцева

Российская актриса-путинистка Оксана Сташенко, которая оголтело поддерживает военное вторжение террориста-Путина в Украину, вспомнила, как однажды на съемках ее поприветствовала ее высказыванием "Слава Украине".

Путинистка никак не может забыть настоль значимого события своей жизни, что вспомнила об этом спустя много лет. Как цитируют ее российские пропагандистские СМИ, она про Аду Роговцеву "все поняла давно".

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Легендарная Ада Роговцева поделилась старым фото / Фото Facebook/adarogovtseva

"Я с ней снималась. Её позиция была для меня ясна давным-давно. Просто война показала всему миру, кто есть Роговцева. А я об этом знала давно. Ещё в начале 2014 года я все про этого человека поняла. Дело было в Киеве. Снимали сериал "Дворняжка Ляля". Был построен огромный павильон с выгородками декорационными, много-много разных квартир. Аде Роговцевой сложно было подниматься гримироваться на второй этаж, где у всех нас были гримерки, все-таки возраст. Поэтому ей сделали гримерку прямо на первом этаже, в соседней комнатке от съемочного павильона, в выгородке. На съемки я приехала сильно заранее. У меня была вторая сцена, я попросила привезти меня к началу первой сцены, где как раз работала Роговцева. Меня загримировали, думаю, пойду поздороваюсь с Адой Николаевной. Я выхожу на внешнюю лестницу, начинаю спускаться и вижу весь съемочный процесс. И с ужасом наблюдаю: первое, что говорит Роговцева, выйдя к группе, "Слава Украине", - не может забыть встречу с легендарной актрисой путинистка.

Ада Роговцева / УНИАН

По словам российской актрисы, она побежала "жаловаться" продюсеру. "Я сразу продюсеру сказала - не московскому, а киевскому, что я пришла на съемки заранее и было такое высказывание. Продюсер говорит: "Ну, спасибо, что сказала". И всё. Никто не был уволен, ничего не было изменено", - смешит своей оголтелостью Сташенко.

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Как ранее сообщал Главред, украинская известная актриса Ада Роговцева поделилась воспоминаниями о том, как она ездила в страну-оккупанта РФ и снималась там в разных проектах. В интервью Сергею Жадану Роговцева призналась, что всегда напоминала россиянам, что она украинская актриса.

Ранее также легендарная украинская артистка театра и кино Ада Роговцева посвятила антрепризный спектакль "Будьте як вдома"убитому россиянами актеру Паше Ли.

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Кто такая Ада Роговцева Ада Роговцева - украинская актриса театра и кино. Герой Украины (2007), народная артистка СССР (1978), лауреат Государственной премии УССР имени Т. Г. Шевченко (1981), Государственной премии Украины имени А. П. Довженко (2017). Как пишет Википедия, артистка имеет уверенную проукраинскую позицию. В 2014 году после аннексии Крыма Российской Федерацией, не признанной большей частью международного сообщества[, и начала войны на Донбассе, она назвала Россию государством-агрессором. Неоднократно посещала с выступлениями передовую ВСУ на Донбассе в зоне проведения антитеррористической операции объединённых сил.

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