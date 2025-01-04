Александр Кривошапко женился в третий раз и показал жену

Молодой мужчина и его избранница сыграли свадьбу в США.

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Александр Кривошапко женился в третий раз / Коллаж Главред, фото Instagram/ alexanderkrivoshapko

Вы узнаете:

На ком женился Александр Кривошапко

Как прошла свадьба

Финалист шоу Х-фактор Александр Кривошапко, который недавно поделился своей семейной трагедией, женился в третий раз.

Об этом артист написал на своей странице в Instagram. Третьей женой певца стала девушка по имени Кристина, с которой он встречается уже больше года.

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К слову, свадьба артиста состоялась в США и Кривошапко даже показал несколько фотографий с мероприятия.

Александр Кривошапко женился / Скриншот Instagram/alexanderkrivoshapko

Александр Кривошапко женился / Скриншот Instagram/alexanderkrivoshapko

Пара поделилась видео, как в свадебных нарядах гуляют по городу. Для скоромной церемонии они выбрали сдержанные наряди в стиле сasual.

Кроме того, им обоим пришлось надеть верхнюю одежду, так как на улице было явно холодно.

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Как ранее сообщал Главред, Кривошапко рассказал об интимных предложениях, которые ему доводилось получать от известных российских деятелей культуры и политики. "В украинском шоу-бизнесе меня не домогались. Но очень часто различные гомосексуалисты проявляли ко мне интерес. Но я по отношению к ним не агрессивен, принимаю их позицию, хотя не понимаю этого. Я абсолютно гетеросексуален", - рассказал в интервью он.

Ранее Александр Кривошапко поделился фотографиями подросшей дочери.

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