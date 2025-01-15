Анджелина Джоли, дети и арбуз: как проводит время звездное семейство

Дети актрисы Анджелины Джоли растут не по дням, а по часам. Ее сын уже сильно выше своей звездной матери.

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Анджелина Джоли вышла с биологическими детьми на шоппинг / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как растут дети актрисы

Как они проводят время с мамой

Голливудская актриса Анджелина Джоли сходила на прогулку со своими младшими биологическими детьми - Ноксом и Вивьен.

Как пишет таблоид Page Six, младший сын звезды, Нокс, буквально возвышался над актрисой во время похода за продуктами со своей сестрой-близняшкой Вивьен. Звезда "Малефисенты" и 16-летние подростки были сфотографированы с сумками с продуктами, когда они выходили из Lazy Acres в Лос-Фелисе, Калифорния. Нокс нес арбуз, будучи на несколько сантиметров выше своей знаменитой мамы и сестры.

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Для выхода в свет 49-летняя Джоли надела светло-коричневое пальто, черное платье до щиколотки, черные туфли на плоской подошве и темные солнцезащитные очки, в то время как ее близнецы были одеты более повседневно.

Вивьен была в толстовке с капюшоном, джинсах и кроссовках, а ее брат-близнец был в футболке, брюках-карго, кроссовках и очках.

Посмотреть фото красивой Анджелины с ее прекрасными детьми можно тут

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Актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

До того также Анджелина Джоли весной прошлого года приезжала в военный Львов. Звезда приехала в нашу страну, чтобы встретиться с переселенцами из "горячих точек" и поддержать детей, страдающих от войны.

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Кто такая Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

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