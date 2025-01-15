Анджелина Джоли, дети и арбуз: как проводит время звездное семейство

Вы узнаете:
- Как растут дети актрисы
- Как они проводят время с мамой
Голливудская актриса Анджелина Джоли сходила на прогулку со своими младшими биологическими детьми - Ноксом и Вивьен.
Как пишет таблоид Page Six, младший сын звезды, Нокс, буквально возвышался над актрисой во время похода за продуктами со своей сестрой-близняшкой Вивьен. Звезда "Малефисенты" и 16-летние подростки были сфотографированы с сумками с продуктами, когда они выходили из Lazy Acres в Лос-Фелисе, Калифорния. Нокс нес арбуз, будучи на несколько сантиметров выше своей знаменитой мамы и сестры.
Для выхода в свет 49-летняя Джоли надела светло-коричневое пальто, черное платье до щиколотки, черные туфли на плоской подошве и темные солнцезащитные очки, в то время как ее близнецы были одеты более повседневно.
Вивьен была в толстовке с капюшоном, джинсах и кроссовках, а ее брат-близнец был в футболке, брюках-карго, кроссовках и очках.
Посмотреть фото красивой Анджелины с ее прекрасными детьми можно тут
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Актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.
До того также Анджелина Джоли весной прошлого года приезжала в военный Львов. Звезда приехала в нашу страну, чтобы встретиться с переселенцами из "горячих точек" и поддержать детей, страдающих от войны.
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Кто такая Анджелина Джоли
Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.
По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".
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