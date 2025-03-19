Брюнетка с короткой стрижкой: у мужа Тодоренко новая женщина

Регина Тодоренко снова заговорила о другой женщине.

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Регина Тодоренко о другой/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/reginatodorenko/

Кратко:

О ком говорила Тодоренко

Что ответил ее муж

Российская ведущая Регина Тодоренко, которая родом из Украины, но продолжает жить и работать в стране-оккупанте РФ, поделилась неожиданным фактом из своей семейной жизни.

Как написала она на своей странице в Instagram, ее мужу, такому же молчуну, россиянину Владу Топалову, не бывает скучно. "Потому что каждый четверг в нему приходит "новая женщина", после съемок шоу", - пишет она.

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Молчунья Тодоренко пожаловалась на мужа / Фото Instagram/reginatodorenko

Она также опубликовала фото себя с черной короткой стрижкой, очевидно в парике.

Между тем, сам Топалова пришел в комментарии к Тодоренко и также оставил комментарий: "Самая лучшая жена на свете".

Молчунья Тодоренко пожаловалась на мужа / Фото Instagram/reginatodorenko

Молчунья Тодоренко пожаловалась на мужа / Фото Instagram/reginatodorenko

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Отметим, как сообщал Главред, недавно предательницу Регину Тодоренко заподозрили в беременности. Ведущая опубликовала снимок с отдыха и поклонники решили, что она ждет третьего ребенка.

А также ранее Тодоренко рассказала, что вместе с детьми и мужем-путинистом Владом Топаловым, отправилась на Мальдивы. Но, в то же время, пожаловалась, как она устала и призналась, что совсем без сил.

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Кто такая Регина Тодоренко? Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

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