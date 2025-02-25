Были на море: муж Жанны Фриске рассказал, почему бросил ее умирать в одиночестве

Дмитрий Шепелев рассказал, как вел себя, когда умирала его любимая женщина.

https://glavred.info/starnews/byli-na-more-muzh-zhanny-friske-rasskazal-pochemu-brosil-ee-umirat-v-odinochestve-10642589.html Ссылка скопирована

Шепелев рассказал, почему бросил Фриске / Коллаж Главред, фото Стархит, Википедия

Кратко:

Почему Шепелев уехал на море, когда умирала Фриске

Что он об этом думает

Российский ведущий и бывший муж покойной певицы Жанны Фриске – Дмитрий Шепелев, который продолжает жить и работать в стране-оккупанте РФ, впервые рассказал о том, почему его супруга и мать его сына Жанна Фриске, умирала в одиночестве.

Как рассказал он в интервью российской телеведущей Надежде Стрелец, он увез сына подальше, потому как ему не хотелось, чтобы он был свидетелем ее смерти.

видео дня

"Не было сомнений в том, что бой проигран. Это медленный процесс, это было заметно по мелочам, но заметно. Я понимал, что уровень драмы будет очень высокий и не хотел, чтобы эта ситуация коснулась Платона. Мы попрощались с Жанной, сели в такси, вечером того же дня мы оказались на море. А ночью мне написали о том, что ее не стало. Это совпадение, но я вижу в этом определенный символизм, словно она согласна с моим решением", — рассказал Шепелев.

Он также рассказал, что осознанно не давал интервью в то время, ведь "спасал" Жанну. "Это были самые тяжелые годы в моей жизни. Я остановил свою карьеру и занимался ее спасением. Были сделаны колоссальные усилия для того, чтобы об этом никто не знал. Я был убежден, что мы сможем победить. Мы строили планы на будущее, у нас рос сын", - оправдался Шепелев.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что Шепелев поделился, как его сын Платон готовился к съемкам сериала "Плакса". В интервью для пропагандистских росСМИ Шепелев отметил, что Платон стер пальцы в кровь.

А также ранее отец Жанны Фриске рассказал про сильные приступы, которые могли сломать позвоночник певицы. Певица могла потерять сознание от головной боли, а из-за ужасных ломок ее посоветовали привязывать к кровати.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Жанна Фриске? Жанна Фриске - российская актриса ("О чем говорят мужчины", "Ночной Дозор", "Дневной Дозор"), певица, ведущая. Бывшая участница группы "Блестящие". В 2015 году в возрасте 40 лет скончалась от глиобластомы (неоперабельной опухоли головного мозга).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред