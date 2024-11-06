Черная полоса неудач для британской королевской семьи: королева Камилла заболела

Букингемский дворец уже сообщил, кто заменит жену Чарльза III на ближайших мероприятиях.

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Королева Камилла новости - королева Камилла слегла с болезнью / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко о состоянии королевы Камиллы:

жене Чарльза III диагностировали респираторную инфекцию

77-летняя королева отменила все официальные визиты на ближайшую неделю в связи с болезнью

Сегодня, 5 ноября, Букингемский дворец был вновь вынужден сообщить о болезни одного из членов британской королевской семьи. На сей раз слегла королева Камилла, супруга Чарльза III.

Как сообщает издание Reuters с отсылкой на заявление пресс-секретаря дворца, врачи уже обследовали королеву, и обнаружили у нее респираторную инфекцию. Насколько серьезные обороты приняла болезнь, не уточняется.

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Тем не менее известно, что Камилла минимум неделю будет отдыхать, в том числе и от королевских обязанностей. На службе в Вестминстерском Аббатстве в честь Дня памяти павших в четверг ее заменит Биргитта, герцогиня Глостерская (жена принца Ричарда, двоюродного брата покойной королевы Елизаветы II).

"В настоящее время Ее Величество Королева страдает от инфекции дыхательных путей, в связи с чем врачи рекомендовали ей короткий период отдыха. К большому сожалению, Ее Величество вынуждена отказаться от участия в мероприятиях на этой неделе, но она очень надеется, что успеет поправиться и посетить мероприятия Памяти в эти выходные в обычном режиме. Она приносит извинения всем тем, кто может оказаться в затруднительном положении или быть разочарованным из-за ее отсутствия", - сообщил представитель Букингемского дворца.

Кто такая королева Камилла? Королева Камилла (Камилла Паркер-Боулз) - королева Великобритании, вторая жена Чарльза III, коронованная вместе с ним 6 мая 2023 года. С 2005 по 2022 годы носила титул герцогини Корнуольской и принцессы Уэльской (второй титул не использовала). С сентября 2022 года и до мая 2023 была королевой-консортом.

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