"Дайте мне поле": известный украинский репер вступил в Нацгвардию

Артем Лоик рассказал, почему пошел добровольцем, и какую имеет военную специальность.

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Артем Лоик новости - Артем Лоик присоединился к Нацгвардии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/artemloik

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Артем Лоик записался в Нацгвардию добровольцем

Репер служит в Киеве психологом

Украинский репер Артем Лоик в первые дни полномасштабной войны отправился в военкомат. Однако на службу артиста не взяли, хоть на учет и поставили.

Тогда Лоик занялся волонтерством, и начал давать благотворительные концерты на пользу ВСУ. Впрочем, желание служить у репера не исчезло. И тогда он попал в Национальную гвардию Украины. Об этом Артем рассказал в эфире проекта "Муз_Тренд".

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"Я пошел в военкомат на четвертый день. Меня записали, поставили на учет. Я начал заниматься волонтерством, гуманитаркой и понял, что эффективен здесь. На концертах мы собирали очень много денег. Когда пришло время, я увидел, что уже не такой эффективный, потому что, к сожалению, люди устали. Я понял, что нужно идти дальше. Я встретился с командованием и сказал: "Дайте мне поле, я буду действовать. Я хочу быть эффективным", - вспоминает Лоик.

Также артист рассказал, что пока боевых выходов не имел. Его военная специальность - психолог, и сейчас он служит в основном в Киеве: "Я в Национальной гвардии Украины, это Силы обороны. У меня еще не было таких ситуаций, где я был на линии огня или где-то еще. Я занимаюсь другим. Я инструктор отделения оперативно-психологической работы. Я психолог".

Кто такой Артем Лоик? Артем Лоик - украинский рэпер, получивший известность благодаря участию в шоу Х-Фактор и "Україна має талант-3", сообщает Википедия. После 2014 года выступал в стране-оккупанте и сотрудничал с путинистом Григорием Лепсом, однако с началом полномасштабной войны в Украине осудил рф и принципиально перешел в творчестве на украинский язык.

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