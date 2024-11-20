Дмитрий Кулеба показал свою первую татуировку - что и где набил экс-министр

Про свое решение политик сообщил на 1000-ый день полномасштабной войны в Украине.

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Дмитрий Кулеба новости - Дмитрий Кулеба сделал татуировку / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Вкратце:

Дмитрий Кулеба высказался про 1000 дней полномасштабной войны

Экс-министр показал тату на предплечье

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оригинальным способом "отметил" 1000 дней полномасштабного противостояния Украины агрессору. В честь этой даты он решил сделать нечто, что запомнится, то, что останется с ним на всю жизнь.

Политик в своем блоге в Instagram показал фото своего предплечья с татуировкой - первой на его теле. Кулеба набил цитату украинского поэта и художника Тараса Шевченка из поэмы "Доля": "Ми не лукавили з тобою".

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В подписи к снимку экс-министр напомнил о важности украинской борьбы за свободу, и призвал гордиться тем, как героически наш народ уже 1000 дней сопротивляется оккупанту. Наш пример стойкости должен, по мнению Дмитрий Кулебы, быть однозначен и очевиден абсолютно всем и каждому.

"Давайте не огорчать Кобзаря, что мы за 180 лет нисколько не изменились. Должны оплакивать погибших, честно осознавать силу врага и собственные недостатки, но никогда не лукавить друг с другом, верить в лучшую судьбу нашей прекрасной страны и людей, и ежедневно работать на нее. И мы сами, и враг, и партнеры должны слышать, что нас не сломить. Слава Украине и украинцам!" - написал политик.

Дмитрий Кулеба новости - Дмитрий Кулеба сделал татуировку / instagram.com/dmytro_kuleba

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Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

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