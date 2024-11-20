Дмитрий Кулеба показал свою первую татуировку - что и где набил экс-министр

Вкратце:
- Дмитрий Кулеба высказался про 1000 дней полномасштабной войны
- Экс-министр показал тату на предплечье
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оригинальным способом "отметил" 1000 дней полномасштабного противостояния Украины агрессору. В честь этой даты он решил сделать нечто, что запомнится, то, что останется с ним на всю жизнь.
Политик в своем блоге в Instagram показал фото своего предплечья с татуировкой - первой на его теле. Кулеба набил цитату украинского поэта и художника Тараса Шевченка из поэмы "Доля": "Ми не лукавили з тобою".
В подписи к снимку экс-министр напомнил о важности украинской борьбы за свободу, и призвал гордиться тем, как героически наш народ уже 1000 дней сопротивляется оккупанту. Наш пример стойкости должен, по мнению Дмитрий Кулебы, быть однозначен и очевиден абсолютно всем и каждому.
"Давайте не огорчать Кобзаря, что мы за 180 лет нисколько не изменились. Должны оплакивать погибших, честно осознавать силу врага и собственные недостатки, но никогда не лукавить друг с другом, верить в лучшую судьбу нашей прекрасной страны и людей, и ежедневно работать на нее. И мы сами, и враг, и партнеры должны слышать, что нас не сломить. Слава Украине и украинцам!" - написал политик.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред сообщал, что популярного ведущего тревел-шоу "Узол и Манько" Максима Манько мобилизовали - он показал свою повестку и уже проходит военно-врачебную комиссию.
Также украинская певица Слава Каминская показала, как ее лицо и тело выглядят через полгода после пластики - множественные операции и процедуры она сделала в канун своего сорокалетия.
Читайте также:
- "Страна, которая дала мне новую жизнь": Светлана Лобода сделала громкое заявление
- Ольга Харлан рассказала про собственную "смерть": "Какой-то трэш"
- "Мечтаю повторить": Соломия Витвицкая показала романтику с бойфрендом-военным
Кто такой Дмитрий Кулеба?
Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред