Дочь Брежневой похвасталась стройной фигурой в купальнике

Соня Киперман может себе позволить выкладывать фотографии в бикини.

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Соня Киперман показала стройную фигуру / Коллаж Главред, фото Instagram/ sonyaxkiperman

Кратко:

Каким фото поделилась дочь Брежневой

Как она выглядит

Дочь украинской известной певицы Веры Брежневой – Соня Киперман, которая недавно отпраздновала день рождения, похвасталась очередным ярким фото.

На своей странице в Instagram, дочь популярной певицы показала свое фото со спины, где она позирует в ярком купальнике на фоне сочной зелени.

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24-летняя красавица может похвастаться роскошной фигурой, как и у ее матери. Она часто выкладывает фото в разных ракурсах, чем радует своих подписчиков.

Дочь Веры Брежневой похвасталась прекрасной формой / Фото Instagram/sonyaxkiper

Напомним, 30 марта Соне исполнилось 24 года, она собрала друзей и устроила тематическую вечеринку в стиле гадания. Кстати открытки были в виде карт Таро, а сама вечеринка прошла за границей, где сейчас живет Киперман.

Соня Киперман / instagram.com/sonyaxkiperman/

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Отметим, как сообщал Главред, недавно дочь Веры Брежневой Сара Киперман призналась, что учится в Женеве. Также Сара отметила, что своими профессиями мечты она считает вовсе не дизайн, а дело криминалистов, детективов и судмедэкспертов. Впрочем, у девушки есть в запасе еще несколько лет, чтобы окончательно определиться, чем она хочет заниматься в жизни.

Вера Брежнева / инфографика: Главред

А также ранее Вера Брежнева заинтриговала фанатов новым снимком и намекнула на новый роман. На своей странице в соцсетях Брежнева показала снимок, на котором видна ее нога в туфлях-лодочках и рядом мужская нога в коричневом ботинке.

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О персоне: Вера Брежнева Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

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