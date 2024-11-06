"Другая женщина": как сейчас выглядит Слава Каминская

Кратко:
- Слава Каминская показалась в Сети
- Певица проводит время на природе
Украинская певица Слава Каминская, которая сейчас с детьми живет за границей, не очень часто появляется в соцсетях и ведет свою страницу на языке страны-оккупанта РФ.
Певица сделала исключение и показала, как она сейчас выглядит, опубликовав свежее фото в Instagram.
Каминская сделала снимок на природе, она позировала в облегающих джинсах, майке и серой куртке, завязанной на талии. Также образ Слава дополнила солнцезащитными очками и массивным рюкзаком.
Подписчики звезды уже отреагировали на публикацию и написали комментарии о ее внешности:
"Вас нет настоящей, я видела вас в реалити-шоу, это была другая женщина. Вы так себя не любите?";
"Слава Крофт";
"Баба Огонь".
Кто такая Слава Каминская?
Слава Витальевна Каминская — украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" (2006—2021), дизайнер и инста-блогер.
16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года — дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.
Слава Каминская - последние новости по теме
Отметим, как ранее сообщал Главред, Слава Каминская получила массу хейта от украинцев за новую песню, которую поет на языке террористической РФ, да еще и спела о "мужчине-россиянине".
А также Слава Каминская в сторис в Instagram проговорилась сразу по двум пунктам: во-первых назвала таинственного бойфренда своим мужем, во-вторых - озвучила его имя. Певица ранее рассказывала, что он иностранец, но зовут мужчину Алексеем.
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