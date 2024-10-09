Дырка в животе и нет пупка: путиниста Сергея Жукова исполосовали врачи

Лидера группы "Руки вверх!" едва спасли от смертельно опасных повреждений.

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Сергей Жуков новости - Жуков из Руки вверх! потерял пупок из-за некроза / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sezhukov

Певец-путинист Сергей Жуков, который одобрительно поднимает "руки вверх" за кровопролитную войну в Украине, пожаловался что едва не умер из-за своего упрямства и желания заработать больше денег.

Слова артиста цитируют росСМИ. На одном из шоу Жуков, который всегда страдал лишним весом, признался, что в 2017 году похудел не из-за великолепной выдержки, диеты или занятий спортом. Из-за концертов он проигнорировал пупочную грыжу, и лишь после тура обратился к врачу.

"У меня вылезла пупочная грыжа. Обычная история, которую проходят миллионы людей. Нагрузки. Ударился на одном из концертов. Ну, болит и болит. Когда пришел в больницу, оказалось, что нужно оперировать. Я дождался, пока не совсем была гастрольная пора. Операция прошла, и я поехал домой", - вспоминает Жуков.

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После этого в его животе стала накапливаться жидкость, еще позже - развился некроз. Огромная рана не заживала и ее размеры росли в пугающей прогрессии. Путинист признается, что тогда был в сильном стрессе, ведь оказался так близко к смерти, как не был никогда прежде.

"Врачи говорили, что идет какое-то заражение или воспаление. Нужно вскрывать и проверять. Второй раз вскрывают, обрабатывают и оставляют на четыре дня. Далее начинается самое страшное, что может быть у человека. Некроз. Все, что было вокруг, начинает раскрываться и полностью отмирать. Через неделю у меня дырка в животе. Сначала небольшая, через месяц – 10-сантиметровая. Это был кошмар. ... Позже была третья операция. Самая сложная и тяжелая. У меня теперь нет пупка. Страшно перерезан живот. Очень стесняюсь купаться на людях и никогда не делаю этого", - пожаловался любитель оккупантов Сергей Жуков.

Кто такой Сергей Жуков? Сергей Жуков - российский певец, предприниматель и музыкант. Солист и лидер российской поп-группы "Руки Вверх!". Поддерживает полномасштабную войну в Украине, аннексию Крыма и диктатора Путина. В связи с этим внесен: в список нежелательных лиц в Латвии и Эстонии с запретом посещения страны; в санкционный список Украины "за посещение оккупированных территорий после начала вторжения, участие в пропагандистских концертах, публичную поддержку войны и режима Путина", сообщает Википедия.

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