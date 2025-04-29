Экс-участница группы Виа Гра из РФ получила вид на жительство в Украине - детали

Ульяна Синецкая призналась, где живет сейчас.

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Ульяна Синецкая где сейчас - певица рассказала где и с кем живет / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sinetskayaulyana

Краткое содержание:

Ульяна Синецкая живет и работает в Украине

Звезда показала свои документы

Певица Ульяна Синецкая была в составе группы Виа Гра с сентября 2018 года по февраль 2022 года. Артистка родилась в стране-оккупанте, однако еще до начала полномасштабной войны перебралась в Украину. После 24 февраля 2022 года Ульяна публично осудила страну-агрессора.

С тех пор она не сильно вдавалась в подробности, где именно находится сейчас. Об этом Синецкая рассказала лишь недавно в своем блоге в Threads.

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Она опубликовала фото украинского документа, удостоверяющего личность - вида на жительство в Украине. Также певица сообщила, что живет в Киеве вместе со своим псом Нео. "Только что осознала, что многие даже не знают, где я живу. Киев. Нео и я. Одна любовь", - написала она.

Ульяна Синецкая где сейчас - певица рассказала где и с кем живет / threads.com/@sinetskayaulyana

Позже в социальных сетях Ульяна Синецкая поблагодарила подписчиков за поддержку - ее стали поздравлять с решением остаться в нашей стране и важным шагом к легализации тут. Также артистка добавила, что этот документ с ней уже последние семь лет, т.е. решение жить и работать в Украине было принято осознанно еще до начала полномасштабной войны.

Ульяна Синецкая где сейчас - певица рассказала где и с кем живет / threads.com/@sinetskayaulyana

Ульяна Синецкая где сейчас - певица рассказала где и с кем живет / threads.com/@sinetskayaulyana

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