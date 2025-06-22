Елена Мозговая призналась, кто был ее лучшим мужчиной

Мозговая не стала скрывать свои чувства от широкой аудитории.

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Елена Мозговая муж - продюсер показала редкое фото с Девидом Аксельродом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Кратко:

Мозговая опровергла слухи о проблемах в браке с Аксельродом

Она опубликовала фото с мужем с романтическим комментарием

Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая замужем за певцом Девидом Аксельродом (настоящее имя - Владимир Ткаченко) уже 10 лет. Из них около двух лет пару подозревают в проблемах с отношениями.

Эти слухи самолично решила опровергнуть Мозговая. Сегодня она опубликовала в соцсетях редкий снимок с мужем, и написала трогательное пожелания в честь его Дня рождения.

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"Ты самый лучший в мире Муж, Папа, Друг! Люблю, ценю, уважаю! Здоровья, сил и терпения Тебе, мое Солнце, это сейчас прям очень актуально для тебя. И пусть Вдохновение всегда будет в тебе, а мы с Соликом (Соломия, общая дочь Елены и Девида - прим. редактора) всегда будем рядом!" - поздравила Аксельрода возлюбленная. Поклонники пары присоединились к ее пожеланиям.

Елена Мозговая муж - продюсер показала редкое фото с Девидом Аксельродом / instagram.com/olenamozgova1

Елена Мозговая и Девид Аксельрод поженились в январе 2015 года. На момент заключения брака музыкальный продюсер уже была беременна от возлюбленного. Вместе пара воспитывает дочь Соломию. Девочка - третья дочь Мозговой.

Елена Мозговая с Девидом Аксельродом и их общей дочерью Соломией / instagram.com/david__axelrod

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Кто такая Елена Мозговая? Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

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