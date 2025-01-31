Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Есть человек, которого я люблю": Ольга Мартыновская намекнула на новые отношения

Руслана Заклинская
31 января 2025, 09:59
53
Ольга Мартыновская призналась, что в ее жизни появился особенный человек, с которым она пытается строить отношения.
'Есть человек, которого я люблю': Ольга Мартыновская намекнула на новые отношения
Ольга Мартыновская рассказала о личной жизни и отношениях с Владимиром Ярославским / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/olga_martynovska

Вы узнаете:

  • Какие отношения между судьями МастерШеф Ольгой Мартыновской и Владимиром Ярославским
  • Занято ли сердце Ольги Мартыновской

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская призналась, что ее сердце уже не свободно. Однако отношения у известной кулинарки не с коллегой Владимиром Ярославским. Об этом Мартыновская рассказала в интервью "Фокусу".

Ольга и Владимир уже неоднократно опровергали слухи о романтических отношениях, однако вопрос об отношениях между ними все еще интересует фанатов. Шеф-повар в очередной раз подчеркнула, что между ними - крепкая дружба, которая не переходит в романтическую плоскость.

видео дня

"Мы не пара, но в то же время - пара платоническая, пара людей, которые искренне любят друг друга, но без сексуального контекста. У нас очень близкие, классные и комфортные дружеские отношения. Моя Вера обожает Вову, я горжусь им, восхищаюсь его талантом", - рассказала Мариновская.

Также Ольга поделилась, что они с Ярославским часто общаются, поддерживают друг друга, конкурируют и этим "делаем друг друга лучше". Кулинарка также отметила, что между ней, Владимиром и еще одним судьей проекта - Эктором Хименесом-Браво - сложились гармоничные отношения не только на работе, но и вне ее. У них даже есть общий чат, где кулинары постоянно делятся мыслями.

Новые отношения

В то же время Ольга намекнула, что в ее жизни появился человек, к которому она испытывает чувства. Однако их отношения еще находятся в процессе развития.

"Есть человек, которого я люблю, и так же верю, что этот человек любит меня. Мы не живем вместе, пытаемся выстраивать отношения. Раньше я думала, когда люди любят друг друга, все очень просто: живут счастливую жизнь и умирают в один день, но это наивно. Мы взрослые и сформированные, меняться сложно, всем нужно подстраиваться. Мы в процессе", - призналась она.

Мартыновская пока не раскрывает личность своего избранника. Однако шеф-повар пообещала держать в курсе всех, кого это интересует.

"Мы точно сделаем все, чтобы справиться", - добавила Ольга.

Мартыновская и Ярославский - последние новости

Напомним, украинский шеф-повар и судья "МастерШеф" Ольга Мартыновская осенью прошлого года призналась, что снова почувствовала влюбленность. Женщина назвала своего избранника Руслана "джек-потом".

Также Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская повеселили подписчиков во время подготовки к съемкам нового сезона "МастерШеф". Ярославский примерил розовый китель Ольги, а она в шутку спросила, выдержат ли пуговицы.

Как сообщал Главред, Владимир Ярославский опроверг слухи о романе с Ольгой Мартыновской, заявив, что их связывает лишь крепкая дружба. Шеф-повар признался, что сначала она ему импонировала как женщина, но серьезные отношения не сложились.

Читайте также:

Кто такой Владимир Ярославский?

Владимир Ярославский - украинский шеф-повар, управляющий и совладелец ресторана "Lucky", бренд-шеф магазина "Good Wine", а также судья проекта "МастерШеф Украина". Один из 25 лучших шеф-поваров Украины по версии Фокус-листинга 2011 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Мастер Шеф новости шоу бизнеса Владимир Ярославский
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Армия РФ потеряла контроль над железной дорогой: где ВСУ оттеснили врага

Армия РФ потеряла контроль над железной дорогой: где ВСУ оттеснили врага

11:27Украина
В НАТО предложат Трампу план по Гренландии: СМИ узнали детали

В НАТО предложат Трампу план по Гренландии: СМИ узнали детали

11:24Мир
"Больших надежд пока нет": Морозов назвал кратчайший путь прекратить войну

"Больших надежд пока нет": Морозов назвал кратчайший путь прекратить войну

11:10Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Потребляет больше, чем все думают: нужно ли выключать бойлер на ночь

Потребляет больше, чем все думают: нужно ли выключать бойлер на ночь

После слухов о пополнении: Надя Дорофеева сообщила новость

После слухов о пополнении: Надя Дорофеева сообщила новость

Если США остановят помощь Украине: The Hill назвал год захвата Киева Россией

Если США остановят помощь Украине: The Hill назвал год захвата Киева Россией

Морозы ударят в Украине: синоптик назвала точную дату

Морозы ударят в Украине: синоптик назвала точную дату

Почему в самолет нельзя проносить воду: ответ удивит многих

Почему в самолет нельзя проносить воду: ответ удивит многих

Последние новости

12:00

Зима всего на три дня: какой будет погода в Украине в феврале

11:59

Где спряталась бабочка: лишь единицы ее заметят за 5 секунд

11:44

До 70 тысяч окупантов на пути в Покровск: ВСУ уничтожают колоссальные силы РФ

11:32

Зачем повара добавляют соду в гречку: маленькая хитрость для хозяек

11:27

Армия РФ потеряла контроль над железной дорогой: где ВСУ оттеснили врага

Переговоры Трампа и Путина состоятся до 10 февраля: Морозов – о перспективе окончания войныПереговоры Трампа и Путина состоятся до 10 февраля: Морозов – о перспективе окончания войны
11:24

В НАТО предложат Трампу план по Гренландии: СМИ узнали детали

11:12

Известный украинский режиссер сбежал за границу и оскандалился книгой "FAQ Ukraine"

11:10

"Больших надежд пока нет": Морозов назвал кратчайший путь прекратить войнуВидео

11:00

Китайский гороскоп на завтра 1 февраля: Крысам - причуды, Свиньям - неудачи

Реклама
10:50

Войска КНДР вывели с фронта из-за огромных потерь - NYT

10:18

Читают, как открытую книгу: 5 знаков зодиака, которые хорошо разбираются в людях

10:14

Внук Софии Ротару вышел на связь впервые за долгое время - певица отреагировала

10:01

Перед командой Трампа стоит задача устранить Путина - Морозов

09:59

"Есть человек, которого я люблю": Ольга Мартыновская намекнула на новые отношения

09:49

Цена бьет рекорды: в Украине резко подорожал популярный овощ

09:40

Когда будет прекращение огня: прогноз для Украины на февраль и завершение войны

09:24

Почему летучие мыши спят вниз головой: ученые раскрыли секрет млекопитающих

09:11

Екатерина Осадчая побывала за границей без мужа - детали

09:07

Госсекретарь США Рубио о завершении войны: "Будущее Украины под угрозой"

08:37

Путин хочет заставить Трампа вести переговоры без Украины: в ISW описали замысел Кремля

Реклама
08:31

РФ оккупировала Новоандреевку, а ВСУ восстановили позиции возле Удачного - DeepState

08:10

Путин выдал свои планымнение

08:05

У молчуна Валерия Леонтьева горе - что произошло

07:34

В РФ прогремелы взрывы: в Волгограде дроны атаковали район НПЗ и нефтебазыВидео

06:55

В Киеве обломки дрона упали на многоэтажку на Оболони: что известно

06:10

В ЕС хотят возвращения газа из России как часть соглашения с Украиноймнение

05:34

Гороскоп на завтра 1 февраля: Львам - счастливый день, Козерогам - большие деньги

04:35

Почему нельзя говорить "захисний імунітет": какой ошибки стоит избегатьВидео

03:56

Как одеть большую наволочку на меньшую подушку: быстрый лайфхак

03:33

Головоломка "пустой стакан": хитрую задачу нужно решить за 30 секунд

03:00

31 января: церковный праздник сегодня, что нельзя делать, приметы

02:30

РФ накопила сотни ракет: полковник ВСУ назвал цели массированных ударов по Украине

02:00

Звезду сериала "Тайны Смолвиля" арестовали в Калифорнии - СМИ

01:47

Киевское "Динамо" в последнем матче в ЛЕ одержало первую победу

01:20

Рычаги давления на Путина: смогут ли Китай и США вместе "прогнуть" РФ к миру

00:10

Путин понимает жесткую риторику: финский президент назвал сроки начала перемирия

30 января, четверг
23:59

"Трамп может сделать это": госсекретарь США сделал заявление об окончании войны

23:12

"Взвешенная цифра": активист раскрыл количество СОЧ в Украине

22:52

Трамп оговорился о разговоре с Путиным на фоне авиакатастрофы в США

22:43

Путиниста Филиппа Киркорова убирают в РФ - причина

Реклама
22:30

Звезда "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел приехала в РФ

22:10

Путиниста Никиту Джигурду наказали в Украине - детали

22:03

Зеленский провел "долгий разговор" с Будановым: "Важно действовать активно"

21:32

Евровидение-2025: кто победит на Нацотборе - прогноз букмекеров

21:22

Если США остановят помощь Украине: The Hill назвал год захвата Киева Россией

21:19

"80% случаев - провал": философ сказал, почему перемирие не гарантирует конец войныВидео

20:41

Спустя 18 часов тело нашли на уровне подвала: в Сумах погибла мама раненой девочкиФото

20:28

После слухов о пополнении: Надя Дорофеева сообщила новость

20:09

"Патриарх украинской хореографии": в 99 лет умер народный артист

20:00

"Сармат" не летает, РФ не может запустить ядерную ракету без Украины - СМИ

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять