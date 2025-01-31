'Есть человек, которого я люблю': Ольга Мартыновская намекнула на новые отношения

Ольга Мартыновская призналась, что в ее жизни появился особенный человек, с которым она пытается строить отношения.

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Ольга Мартыновская рассказала о личной жизни и отношениях с Владимиром Ярославским / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/olga_martynovska

Вы узнаете:

Какие отношения между судьями МастерШеф Ольгой Мартыновской и Владимиром Ярославским

Занято ли сердце Ольги Мартыновской

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская призналась, что ее сердце уже не свободно. Однако отношения у известной кулинарки не с коллегой Владимиром Ярославским. Об этом Мартыновская рассказала в интервью "Фокусу".

Ольга и Владимир уже неоднократно опровергали слухи о романтических отношениях, однако вопрос об отношениях между ними все еще интересует фанатов. Шеф-повар в очередной раз подчеркнула, что между ними - крепкая дружба, которая не переходит в романтическую плоскость.

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"Мы не пара, но в то же время - пара платоническая, пара людей, которые искренне любят друг друга, но без сексуального контекста. У нас очень близкие, классные и комфортные дружеские отношения. Моя Вера обожает Вову, я горжусь им, восхищаюсь его талантом", - рассказала Мариновская.

Также Ольга поделилась, что они с Ярославским часто общаются, поддерживают друг друга, конкурируют и этим "делаем друг друга лучше". Кулинарка также отметила, что между ней, Владимиром и еще одним судьей проекта - Эктором Хименесом-Браво - сложились гармоничные отношения не только на работе, но и вне ее. У них даже есть общий чат, где кулинары постоянно делятся мыслями.

Новые отношения

В то же время Ольга намекнула, что в ее жизни появился человек, к которому она испытывает чувства. Однако их отношения еще находятся в процессе развития.

"Есть человек, которого я люблю, и так же верю, что этот человек любит меня. Мы не живем вместе, пытаемся выстраивать отношения. Раньше я думала, когда люди любят друг друга, все очень просто: живут счастливую жизнь и умирают в один день, но это наивно. Мы взрослые и сформированные, меняться сложно, всем нужно подстраиваться. Мы в процессе", - призналась она.

Мартыновская пока не раскрывает личность своего избранника. Однако шеф-повар пообещала держать в курсе всех, кого это интересует.

"Мы точно сделаем все, чтобы справиться", - добавила Ольга.

Мартыновская и Ярославский - последние новости

Напомним, украинский шеф-повар и судья "МастерШеф" Ольга Мартыновская осенью прошлого года призналась, что снова почувствовала влюбленность. Женщина назвала своего избранника Руслана "джек-потом".

Также Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская повеселили подписчиков во время подготовки к съемкам нового сезона "МастерШеф". Ярославский примерил розовый китель Ольги, а она в шутку спросила, выдержат ли пуговицы.

Как сообщал Главред, Владимир Ярославский опроверг слухи о романе с Ольгой Мартыновской, заявив, что их связывает лишь крепкая дружба. Шеф-повар признался, что сначала она ему импонировала как женщина, но серьезные отношения не сложились.

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Кто такой Владимир Ярославский? Владимир Ярославский - украинский шеф-повар, управляющий и совладелец ресторана "Lucky", бренд-шеф магазина "Good Wine", а также судья проекта "МастерШеф Украина". Один из 25 лучших шеф-поваров Украины по версии Фокус-листинга 2011 года.

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