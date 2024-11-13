"Больно и преступно": Россия разрушила павильон, где снимали шоу "Мастер Шеф"

Вы узнаете:
- Что случилось с павильоном "Мастер Шеф"
- Можно ли его восстановить
- Пострадал ли кто-то из-за российской атаки
Утром, 13 ноября вражеская российская ракета, выпущенная по мирной Украине, частично разрушила павильон популярного в Украине кулинарного шоу "Мастер Шеф".
Об этом сообщили на странице шоу в Instagram. "Сегодня утром, в результате очередного вражеского обстрела, получил значительные повреждения наш легендарный павильон "МастерШеф". Тот самый родной дом проекта, в котором от первого сезона создавались лучшие украинские гастрономические истории и зажигались любимые страной звезды кулинарии. Страна-террорист продолжает свои попытки разрушить все, что создается с любовью", - сообщается на странице программу.
К счастью, никто из людей не пострадал. "Это больно, непрогнозируемо и как всегда, когда речь идет о россиянах – преступно. Но для нас самое главное, что не пострадали люди – они самая большая ценность. Мы благодарим за это наших воинов Сил противовоздушной обороны", - сообщают члены команды.
На странице также сообщается, что за время полномасштабной войны России с Украиной, были отсняты четыре новых сезона "МастерШеф". Проект производится с большим вниманием ко всем правилам безопасности. Еще летом 2022 года командой были обустроены два укрытия, а сам павильон снабжен автономными генераторами. Происходила активная подготовка к старту съемок 15-го сезона.
"Уже сейчас вся команда проекта продолжает работать и ищет лучшие решения, чтобы как можно скорее восстановить возможности производства. Нам может потребоваться время и новые решения", - сообщается на странице шоу.
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Ранее Главред писал о том, что звезда и телеведущая, судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала о том, как ей изменил мужчина.
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Кто такой Эктор Хименес-Браво?
Эктор Хименес-Браво - колумбийский шеф-повар, ресторатор, телеведущий. Особую популярность в Украине снискал, как судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino". В мае 2021 года получил украинского гражданство. Во время полномашстабной войны поддержал Украину. Занимается благотворительностью на пользу ВСУ и приготовлением обедов для терробороны, ВСУ, полиции, госпиталей и нуждающихся.
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