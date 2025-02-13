Евровидение-2025: Украина рискует покинуть первую 20-ку потенциальных лидеров

Согласно рейтингам букмекеров, участники из Украины стремительно теряют шансы на победу.

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Кто победит на Евровидении-2025 - букмекеры назвали шансы Ziferblat на победу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ziferblat_band, instagram.com/eurovision

Краткое содержание:

За пять дней украинские участники потеряли лидерство среди вероятных победителей Евровидения-2025

Украина в рискованной позиции

На Национальном отборе на Евровидение-2025, который состоялся 8 февраля, украинские еврофаны и авторитетное жюри выбрали группу Ziferblat в качестве представителя нашей страны на конкурсе. В канун отбора и сразу после Украина удерживала пятое место в рейтинге потенциальных победителей конкурса.

Через два дня стало известно, что Украина выбыла из топ-5, и оказалась на восьмом месте. По состоянию на 13 января Украина рискует "выпасть" из первой двадцатки.

видео дня

Недавние рейтинги показывают, что шанс нашей страны на победу оценивается в 2% - 19 место. Тот же процент имеют Великобритания, Ирландия, Армения, Кипр, Польша, Греция, Австралия и Азербайджан.

На данный момент лишь 19 из 37 стран-участниц представили своих участников и/или конкурсные песни. К тому же до Евровидения-2025 осталось еще целых три месяца, за время которых рейтинги могут значительно измениться.

Кто победит на Евровидении-2025 - букмекеры назвали шансы Ziferblat на победу / eurovisionworld.com

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что между судьями Нацотбора на Евровидение-2025 случилась перепалка во время обсуждения выступления одного из конкурсантов.

Также стало известно, в каком полуфинале выступит Украина на Евровидении-2025 в Базеле, Швейцария, и какие страны составят ей конкуренцию в конкурсный день.

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