Евровидение-2025: Украина выбыла из пятерки потенциальных победителей

Краткое содержание:
- За два дня Украина упала на три пункта в рейтингах букмекеров
- Сейчас ей конкуренцию составляют целых пять стран
8 февраля Украина определила своего конкурсанта, который представить страну на Евровидении уже в мае. В Базель поедет группа Ziferblat с песней "Bird of Pray".
Критики таким выбором остались не очень довольны, как и Национальным отбором на Евровидение-2025 в целом. Букмекеры оказались с ними солидарными - в рейтинге потенциальных победителей Украина выбыла из топ-5, где находилась еще в воскресенье.
Наша страна потеряла целых три места с момента выбора конкурсанта, и сейчас находится на восьмом с тремя процентами вероятности победы на Евровидении-2025.
Примечательно, что Украина имеет сейчас равные шансы на победу с Германией, Чехией, Португалией, Нидерландами и Великобританией. Причем в этой шестерке "троечников" лишь три страны уже объявили своих конкурсантов - Украина, Чехия и Нидерланды.
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Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что между судьями Нацотбора на Евровидение-2025 случилась перепалка во время обсуждения выступления одного из конкурсантов.
Также стало известно, в каком полуфинале выступит Украина на Евровидении-2025 в Базеле, Швейцария, и какие страны составят ей конкуренцию в конкурсный день.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
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