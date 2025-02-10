Евровидение-2025: Украина выбыла из пятерки потенциальных победителей

После Нацотбора-2025 у Украины прибавилось конкурентов.

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Евровидение-2025 - букмекеры оценили шансы Украины на победу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, instagram.com/suspilne.eurovision

Краткое содержание:

За два дня Украина упала на три пункта в рейтингах букмекеров

Сейчас ей конкуренцию составляют целых пять стран

8 февраля Украина определила своего конкурсанта, который представить страну на Евровидении уже в мае. В Базель поедет группа Ziferblat с песней "Bird of Pray".

Критики таким выбором остались не очень довольны, как и Национальным отбором на Евровидение-2025 в целом. Букмекеры оказались с ними солидарными - в рейтинге потенциальных победителей Украина выбыла из топ-5, где находилась еще в воскресенье.

видео дня

Наша страна потеряла целых три места с момента выбора конкурсанта, и сейчас находится на восьмом с тремя процентами вероятности победы на Евровидении-2025.

Примечательно, что Украина имеет сейчас равные шансы на победу с Германией, Чехией, Португалией, Нидерландами и Великобританией. Причем в этой шестерке "троечников" лишь три страны уже объявили своих конкурсантов - Украина, Чехия и Нидерланды.

Евровидение-2025 - букмекеры оценили шансы Украины на победу / eurovisionworld.com

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что между судьями Нацотбора на Евровидение-2025 случилась перепалка во время обсуждения выступления одного из конкурсантов.

Также стало известно, в каком полуфинале выступит Украина на Евровидении-2025 в Базеле, Швейцария, и какие страны составят ей конкуренцию в конкурсный день.

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