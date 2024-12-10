Фешн-тренды от украинских звезд: Ефросинина выгуляла лук за 125 тысяч гривен

Маша Ефросинина показала себя в трендовой шубке.

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Маша Ефросинина и ее лифтолук / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Можно бесконечно смотреть на несколько вещей - про огонь, воду и уменьшение количества оккупантов вы и так знаете. А вот еще одна вещь - это то, как украинские селебрити тестируют новые луки, покупают трендовые вещи и даже иногда "балуются" тяжелым люксом.

Одна из украинских модниц - ведущая и волонтер Маша Ефросинина. Ее часто можно увидеть в дорогих костюмах, экстравагантных платьях и в общем-то, она частенько в "тренде".

На этот раз - Главред рассмотрит ее (не)скромный лифтолук. Похоже, что на этот раз Ефросинина примерила шубку трендового цвета Бургунди из козы канадского бренда Gorski.

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Маша Ефросинина и ее лифтолук / Скриншот Instagram/mashaefrosinina

Фото шубки из козы с официального сайта / gorskimontreal.com/

К слову, вещь сейчас "реально надо брать". Ведь она продается с "умопомрачительной" скидкой и ее можно "отхватить" всего за 1 997 долларов (83 тысячи гривен с "копейками").

Кстати, более бюджетную альтернативу можно рассмотреть в магазине испанского бренда Zara. Похожее меховое изделие можно купить ориентировочно за 5 тысяч гривен.

Шубка Зара / Фото zara.com

Еще один аксессуар Ефросининой - сумка. Найти ее оказалось не так просто, но мы смогли.

Это сумка - красный кожаный шоппер бренда Marni. Сейчас такая модель сумки доступна только на eBay, но second hand. Стоимость такой сумки "second hand", без изьянов, составляет почти 700 долларов США (29 000 гривен).

Сумка Маши Ефросининой / Скриншот eBay, Instagram/mashaefrosinina

Сумка Маши Ефросининой / Скриншот eBay, Instagram/mashaefrosinina

Новые сумки данного бренда, сделанные из кожи, обойдутся в более чем 1000 долларов США.

Сумка Marni / Скриншот marni.com

Суммарно, лук телеведущей без учета брюк палаццо и лоферов обошелся в почти 3 000 долларов (около 125 000 гривен). Не тяжелый люкс, как у сестры-москвички Лизы, но тоже неплохо.

Маша Ефросинина инфографика / Главред

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Как ранее писал Главред, недавно Маша Ефросинина пригласила своего мужа Тимура Хромаева для интервью, где ответила на все слухи. По словам ведущей, она с Хромаевым уже расходилась и пара делала перерыв в отношениях.

А также Маща Ефросинина заявила, что очень рада, когда слышит комплименты от своих подписчиц. Но в то же время, ей пишет огромное количество хейтеров, которые даже желают ей исчезнуть с лица земли.

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Кто такая Маша Ефросинина? Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

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