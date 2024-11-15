Плакала двое суток: Ефросинина сделала интимное признание

Маша Ефросинина рассказала, как непросто ей далось событие ее жизни.

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Маша Ефросинина рассказала о возрасте / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina

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В чем призналась Маша Ефросинина

Почему она расстроилась из-за своего возраста

Украинская популярная ведущая Маша Ефросинина сделала неожиданно откровенное признание.

Как написала телеведущая в Instagram, когда ей исполнилось 40 лет, она плакала двое суток.

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Когда мне исполнилось сорок, я плакала двое суток. "Почему-то сказались все мои страхи. Начала размышлять над тем, почему в зрелом возрасте никто не пускает себе пулю в лоб. Люди просто живут дальше, путешествуют, влюбляются, счастливы. Целая куча книг пишет о том, как в пятьдесят, даже в шестьдесят лет можно открыть для себя мир", - поделилась телеведущая.

По мнению Ефросининой, природа, вселенная, высшие силы так все выстроили, что человеку до определенного возраста дается опыт и понимание ценностей жизни.

"Девяносто процентов неприятностей и проблем, ранее казавшихся концом жизни, были обычными неурядицами, обыденными преградами, которые можно пережить. Для всего происходящего всегда существует объяснение. Опыт дает огромную внутреннюю опору, унимающую страхи, большинство из которых уверенно можно назвать наивными", - философствует она.

Ведущая также добавляет, что ее персональный опыт сегодня базируется на исследовании ошибок, человеческих историй, сценариев жизни, литературы, которую она прочла. "Если воспринимать кризисные ситуации как уроки в жизни, можно получиться намного сильнее", - подытожила Ефросинина.

инфографика ефросинина / инфографика: Главред

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Как ранее писал Главред, недавно Маша Ефросинина пригласила своего мужа Тимура Хромаева для интервью, где ответила на все слухи. По словам ведущей, она с Хромаевым уже расходилась и пара делала перерыв в отношениях.

А также Маща Ефросинина заявила, что очень рада, когда слышит комплименты от своих подписчиц. Но в то же время, ей пишет огромное количество хейтеров, которые даже желают ей исчезнуть с лица земли.

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Кто такая Маша Ефросинина? Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

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