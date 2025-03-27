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Финалиста Национального отбора на Евровидение-2025 мобилизовали

Анна Подгорная
27 марта 2025, 18:20
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Музыкант из группы ДК Энергетик отправится защищать нашу страну от оккупанта.
ДК Энергетик
Участника ДК Энергетик мобилизовали - детали / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dk_energetyk

Кратко:

  • Финалисты Нацотбора-2025, группа ДК Энергетик, сообщили про перенос концерта
  • Одного из музыкантов мобилизовали за несколько дней до выступления

Украинская постпанк-группа ДК Энергетик, которая прошла в финал Национального отбора на Евровидение-2025, обратилась к поклонникам с важным объявлением. В социальных сетях артисты сообщили о переносе концерта, который должен был состояться в конце марта во Львове, на конец июня.

Причина переноса состоит в том, что одного из музыкантов коллектива мобилизовали: "Уважаемые господа, меня мобилизовали, соответственно львовский канц переносится на 20 июня, там чуваки должны все сообщить что и как. Все билеты действительны! Время от времени буду выходить на связь. Удачи".

Пока ДК Энергетик не уточняет, кто именно их троих участников группы был мобилизован. В личных блогах музыкантов также нет конкретики по этому вопросу.

ДК Энергетик
Участника ДК Энергетик мобилизовали - детали / instagram.com/dk_energetyk

Напомним, постпанк группа ДК Энергетик вошла в десятку финалистов Национального отбора на Евровидение-2025. После выступления в финале коллектив жестко раскритиковал один из трех звездных судей - фронтмен группы Без Обмежень Сергей Танчинец. Он намекнул, что группа ДК Энергетик не подходит по формату конкурса и просто заняла чужое место в лонглисте. За коллектив заступился другой судья - певица Джамала. Она вступила в перепалку с Танчинцом, и похвалила музыкантов.

Финалисты Нацотбора-2025
ДК Энергетик были финалистами Нацотбора на Евровидение-2025 / instagram.com/suspilne.eurovision

Смотрите видео выступления группы ДК Энергетик на Национальном отборе на Евровидение-2025:

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