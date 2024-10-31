Гайтана похвасталась взрослой дочкой

Вы узнаете:
- Как теперь выглядит дочка Гайтаны
- Как певица проводит время с Николь
Украинская певица Гайтана, которая недавно оскандалилась своей публикацией в соцсетях на языке страны-террориста РФ, похвасталась своей красавицей-дочкой.
Редкие фото звездная мама опубликовала на своей странице в Instagram.
7-летняя дочь певицы Сапфир-Николь с бантиками и в яркой куртке счастливо улыбается во время канатных развлечений.
"Возможно, наши дети больше не знают о том, как жить, но они точно лучше умеют чувствовать и наслаждаться им", - написала Гайтана.
Кто такая Гайтана?
Гайтана-Лурдес Эссами — украинская певица и автор песен конголезского происхождения, сочетающая в своем творчестве манеру соул исполнения с танцевальной стилистикой песен, включающих элементы джаза, блюза, фанк-, соул- и фольк-музыки. Автор большинства собственных песен.
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Напомним, как сообщал Главред, ранее украинская певица Гайтана оскандалилась, опубликовав новый пост на языке страны-оккупанта РФ, которая напала на Украину. "Ценю жизнь и еще больше люблю родных. Я купила первый цветок за два с половиной года… Это возвращает мне ощущение дома. А что вам возвращает ощущение дома?" – написала певица в своих соцсетях.
Ранее также в соцсетях Гайтана опубликовала сразу два своих свежих снимка. На одном она позирует с мужем, продюсером Александром Смартом, и дочерью Сапфир-Николь. Мама с малышкой сейчас носят одинаковые прически - афрокосички.
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