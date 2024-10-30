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"Хочу позавидовать": Тринчер ответила на слухи про роман с известным блогером

Анна Подгорная
30 октября 2024, 01:30
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Ранее Леон рассказал про близость с певицей, которая якобы была между ними после съемок.
Анна Тринчер, Леон
Анна Тринчер прокомментировала слухи про роман с Леоном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

В чем суть скандала с Тринчер и Леоном:

  • Блогер утверждает, что после совместной работы у него был роман с певицей
  • Леон считает Анну "изменщицей", так как она нарушила обещание

В апреле 2024-го Анна Тринчер выпустила весьма откровенный клип на песню "Бар за баром", в котором сыграла с блогером Леоном (настоящее имя – Сергей Луканюк). Он на тот момент переживал тяжелый период с супругой.

Как утверждает Луканюк, после съемок, когда и он, и Анна были уже свободными людьми, между ними произошла близость. Они договорились никому об этом не говорить, однако Тринчер якобы обещание нарушила, и рассказала об этом бывшей жене Сергея.

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Леон за это остался обижен на артистку, поэтому и вынес подробности их короткого романа на публику. Однако Анна решительно отвергает все слова бывшего партнера по съемкам.

В комментарии для проекта "Ближче до зірок" она постаралась сдержанно отреагировать на рассказ Леона. Артистка предположила, что он сделал это из скуки.

"Я хочу позавидовать этим людям, которые находят постоянно время на каждом интервью говорить обо мне. Наверное, в их жизни больше ничего интересного не происходит", - говорит Анна Тринчер.

Кто такая Анна Тринчер?

Анна Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона шоу "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа", сообщает "Википедия".

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Ранее Главред рассказывал, что украинская певица и ведущая Оля Цибульская забрала 9-летнего сына и покинула Украину. Это решение было принято спонтанно на фоне заявления о будущих переменах в жизни артистки.

Также украинский певец Павел Зибров рассказал правду о сыне от первого брака - сколько ему лет, где живет, чем занимается, и есть ли у звездного отца связь с ним.

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